Rayados perfila a Dennis te Kloese para sustituir al Tato Noriega

El proyecto de Rayados de Monterrey entró en una zona de revisión interna. La dirigencia abrió la puerta a un relevo en la cabeza deportiva y colocó a Dennis te Kloese como eje de una posible reestructura. Reportes de analistas como Antonio Nelli y Fernando Esquivel, junto con versiones de medios locales, coinciden en un punto. El club ya sostuvo contactos con el actual directivo del Feyenoord y el proceso avanza hacia una pronta definición.

La evaluación nace de un ciclo que perdió tracción. José Antonio Noriega asumió el control deportivo en 2022 con respaldo financiero alto. La plantilla creció en nombres y costo. Llegaron figuras como Sergio Canales, Óliver Torres y Lucas Ocampos. El fichaje de Sergio Ramos reforzó esa línea de inversión. El equipo mantuvo presencia en fases finales, pero la liga quedó fuera del alcance. La final del Apertura 2024 perdida ante América y la eliminación previa al cierre del Clausura 2026 tensaron el balance.

El Consejo activó entonces un diagnóstico más amplio. La discusión no se limita al banquillo. Apunta al modelo de toma de decisiones, al uso del presupuesto y a la integración entre fuerzas básicas y primer equipo. En ese mapa aparece Te Kloese con un perfil distinto. En el Feyenoord ocupa funciones ejecutivas y deportivas desde 2021. Su gestión combinó captación de talento, desarrollo interno y control financiero. El club volvió a competir en la Eredivisie y en torneos europeos bajo ese esquema.

Te Kloese, viejo conocido del futbol mexicano

Su trayectoria conecta mercados. Trabajó en el futbol mexicano con Chivas y la Federación Mexicana de Futbol. En Estados Unidos dirigió la planeación deportiva de LA Galaxy. Ese recorrido alimenta la idea de un modelo híbrido que combine inversión con eficiencia operativa.

Las conversaciones incluyen a ejecutivos del grupo propietario y a figuras del entorno institucional. La proyección marca un cambio de jerarquías. El área deportiva quedaría bajo una presidencia con mayor control estratégico. En paralelo, la estructura actual tendría ajustes graduales. Héctor Lara seguiría en la gerencia junto a Walter Erviti. Nicolás Sánchez apunta a integrarse al cuerpo técnico institucional.

Amenazado en Países Baajos

El contexto reciente de Te Kloese en Países Bajos añade presión externa. Tras una derrota del Feyenoord ante el PSV Eindhoven en febrero de este año, el directivo recibió amenazas y acoso telefónico. La policía abrió una investigación por posible doxing y mensajes intimidatorios. Hubo un detenido por la difusión de datos personales y el caso sigue en proceso judicial. El episodio no altera el interés de Monterrey, pero sí enmarca la salida del directivo en un momento de alta exposición pública.

Rayados busca una redefinición profunda. La posible llegada de Te Kloese no responde a un impulso aislado. Responde a un diagnóstico que exige precisión en el gasto, coherencia en la planeación y resultados medibles en el corto plazo. El club abre una nueva etapa con un objetivo concreto. Convertir inversión en títulos.