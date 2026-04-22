Sergio Canales suena para dejar al Monterrey y regresar a España

Lo que le faltaba al Monterrey. Al pésimo paso del equipo regio en el torneo, trascendió que Sergio Canales está en la mira de una entidad de España. Incluso, Canales habría tomado la decisión de no renovar su contrato con los Rayados, con miras a un inminente regreso a Europa.

Esta posibilidad se presenta pese a la existencia de una cláusula para extender su contrato. Sin embargo, uno de los destinos más probables para el talentoso mediocentro es el Racing de Santander, el equipo de sus amores y en el que debutara profesionalmente. El regreso podría concretarse si el Racing, actualmente en segunda, logra el ascenso aLla Liga.

De momento, el Racing es el líder de la división de plata española con 68 unidades, cuatro más que dos de sus perseguidores, cuando restan seis jornadas del campeonato. En ese sentido, el deseo de Canales volver al Viejo Continente, junto a su familia, parece pesar más que su estatus de ídolo en Monterrey.

En su día, Canales dejó huella también en el Real Betis, equipo que, junto al Racing, ha marcado su carrera. Su compromiso con el Monterrey ha sido total, pero los rumores de su retorno a España son cada vez más fuertes, anticipando su salida a finales del torneo, antes de que inicie el Mundial 2026

Sergio Canales, astro del Monterrey. Mexsport

Sergio Canales ha sido figura y estandarte de los Rayados del Monterrey, un jugador que, a sus 35 años, se encuentra en un estupendo momento. Nacido en Santander, el mediocentro ofensivo llegó al futbol mexicano en el verano de 2023, con un contrato que hasta junio de 2026, precisamente.

En su paso por la Liga MX, Canales ha demostrado una prolífica faceta goleadora y de asistencias, sumando un total de 60 participaciones de gol (goles y pases para anotación) en dos años. Su calidad y liderazgo lo convirtieron rápidamente en una pieza central y el motor creativo del vestuario de La Pandilla. Incluso ha expresado estar disfrutando mucho su experiencia en México, aunque en el Clausura 2026, al igual que el resto del plantel de los Rayados, quedó a deber.