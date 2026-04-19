¡Fracaso histórico! Rayados de Monterrey queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026

El norte del país atestigua una auténtica tragedia deportiva. Lo que al inicio del torneo lucía como un proyecto arrollador, terminó por convertirse en una pesadilla insostenible. Los Rayados de Monterrey consumaron un fracaso monumental al quedar oficialmente eliminados del torneo regular, despidiéndose de cualquier oportunidad de pelear por el campeonato del Clausura 2026. La catástrofe albiazul se materializó sin que la escuadra regia tocara el esférico, ya que la reciente y sorpresiva victoria del Atlas sobre el conjunto de Santos Laguna dictó una sentencia fulminante, cerrando por completo cualquier mínima esperanza matemática para los dirigidos por la institución norteña.

Jugadores del Monterrey con semblante triste. Mexsport

El drama se respiraba en el ambiente desde semanas atrás. La crisis de resultados arrinconó al equipo, dejándolo a merced de lo que hicieran los demás rivales. Con una raquítica cosecha de apenas 15 puntos en la tabla general y únicamente seis unidades restantes en disputa, el panorama lucía más que sombrío, pues la plantilla dependía de terceros para sobrevivir. El clavo final en el ataúd regiomontano llegó cuando los rojinegros escalaron a la séptima posición al alcanzar las 22 unidades. Esa considerable distancia numérica se volvió un muro imposible de escalar para Rayados, que matemáticamente firmó su sentencia de muerte y mirará la fase final desde la televisión.

EL FIN DE UNA RACHA HISTÓRICA PARA RAYADOS EN EL FUTBOL MEXICANO

Esta estrepitosa caída duele en lo más profundo del orgullo institucional, no solo por el golpe anímico actual, sino porque destruye un legado de constancia pura. El sorpresivo tropiezo rompe una racha importante y verdaderamente envidiable dentro del balompié nacional. Con esta temprana despedida, el club deja en el olvido una majestuosa seguidilla de 17 torneos consecutivos clasificando a la anhelada postemporada. Dicha marca histórica confirmaba el poderío económico y futbolístico del equipo, posicionándolo como un invitado fijo, obligatorio y siempre temido dentro de las instancias definitivas del futbol mexicano.

Sergio Canales y Oliver Torres lamentando la derrota ante Pachuca. Mexsport

Para encontrar un descalabro de esta magnitud en los expedientes del cuadro de la Sultana del Norte, los aficionados tienen que viajar casi una década en el tiempo. La última ocasión en que la Pandilla experimentó el amargo sabor de la eliminación prematura ocurrió durante el certamen Apertura 2016. En aquel lejano torneo, el plantel culminó su andar en la novena posición con un total de 25 puntos, quedándose frustrantemente a las puertas de la zona de clasificación. Desde aquel gris episodio, la institución logró mantener una vigencia ininterrumpida en la fase final, un prestigio que hoy quedó reducido a cenizas.

SE AVECINAN CAMBIOS DRÁSTICOS TRAS EL FRACASO REGIOMONTANO

Más allá del impacto numérico y los récords destrozados, esta eliminación representa un golpe fulminante a las expectativas para una plantilla que se armó con la única obligación de levantar el trofeo de campeón. La directiva abrió la chequera para confeccionar una de las nóminas más caras y talentosas del continente, pero el funcionamiento colectivo en el terreno de juego dejó muchísimas dudas a lo largo de las quince jornadas disputadas. La falta de identidad y los constantes errores tácticos terminaron por cobrar una factura carísima que nadie dentro del club tenía presupuestada.

Lucas Ocampos mirando al cielo tras la derrota de Monterrey. Mexsport

Ahora, con el orgullo herido y la presión mediática a tope, el equipo afrontará sus últimos compromisos del semestre con la pesada loza de simplemente cumplir con el calendario oficial. Mientras los jugadores saltan al césped del Estadio BBVA por mero trámite, en las oficinas de la alta dirigencia seguramente comenzarán las reuniones de emergencia. Se avecinan días de profunda reflexión y decisiones estructurales drásticas en las entrañas del gigante norteño, buscando respuestas y culpables tras consumarse uno de los peores ridículos deportivos de su historia reciente.