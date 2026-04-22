Caos en Stamford Bridge: Rosenior fuera y el Chelsea suma otra indemnización millonaria

El despido de Liam Rosenior es únicamente la más reciente de las excentricidades del Chelsea, que después de 107 días optó por poner fin a la relación con el más reciente de sus entrenadores, en una dimisión que se calcula podrá costarle a los blues 24 millones de libras (32.4 millones de dólares).

Rosenior llegó al banquillo para apagar el incendio que dejó el cese de Enzo Maresca, artífice del equipo monarca de la primera edición del Mundial de Clubes a mediados del 2025 y del galardón de la Conference League.

Cinco derrotas sin marcar goles es el marco para el despido de Rosenior, a quien le dieron un contrato de largo aliento hasta 2032, con lo que su finiquito de despido se hizo más oneroso y ahora tenga al Chelsea en las puertas de pagar más de 30 millones de dólares de indemnización.

Desde que Todd Boehly se hizo del control del mayor paquete accionario de los Blues en mayo de 2022, a través del fondo de inversión estadunidense Clearlake Capital, las decisiones de los blues siempre han sacudido los mercados por las enormes cantidades de dinero que han movido a su alrededor.

Los 32.4 millones de dólares que Rosenior aspira a recibir por su despido, parecen poco cuando se comparan con los casi dos mil millones de dólares que han invertido en contrataciones. La compra del argentino Enzo Fernández (Benfica, 2023) por 141 millones de dólares (mdd), la del ecuatoriano Moisés Caicedo (Brighton, 2023) por 135 millones de dólares y la de Wesley Fofana (Leicester City, 2022) por 94 millones de dólares, son las contrataciones más onerosas de una entidad a la que no le tiembla la mano al momento de ir al mercado.

Rosenior solo es el más reciente proyecto de entrenador que vuela por los aires en Stamford Bridge. El intempestivo despido de Maresca (julio de 2024 - enero 2026), la partida de Mauricio Pochettino (julio 2023 - mayo 2024), la de Frank Lampard (abril 2023 - junio 2023), Bruno Saltor (abril 2023) y Graham Potter (septiembre 2022 - abril 2023) conforman los antecedentes del Chelsea después de su venta por parte del magnate ruso Roman Abramovich.

El Chelsea se desangra en la recta final de la Premier League y la salida de Rosenior busca ser un torniquete que contenga los malos resultados. Quien asuma el cargo para las últimas cuatro jornadas de torneo lo hará bajo la presión de que al equipo se le están escapando las opciones de jugar en competencias europeas la próxima temporada, al ubicarse después de esta última sacudida en la octava posición, lejos de las cinco que dan pase a Champions League, una para la UEFA League y la séptima para la Conferencia League.