¡Échale Mateo! El mexicano sacó los pasitos para festejar el título

El mexicano Mateo Chávez sacó a relucir sus pasitos de baile durante el festejo del título que consiguió el AZ Alkmaar en la Copa de Países Bajos. El defensor de 21 años festejó con todo su primera corona en el futbol europeo.

En el escenario donde se situaron los futbolistas, Mateo Chávez se enfundó con la bandera mexicana para levantar la Copa en varias ocasiones, mientras el público lo coreaba. “Mateo’s Mexican moves”, publicó el AZ en redes sociales.

Hace unos días, el AZ Alkmaar se impuso con autoridad 5-1 al NEC Nijmegen y aunque no tuvo minutos al estar en la banca, Mateo Chávez fue parte del plantel que se consagró con el título.

Por el AZ Alkmaar anotaron Mees de Wit al 32’, Sven Mijnans al 67’, Peer Koopmeiners al 73’, Kees Smit al 90+1’ y Troy Parrot al 90+5’. Por su parte, El NEC descontó al 78 por conducto de Koki Ogawa.

LOS TÍTULOS DE MATEO CHÁVEZ EN SU CARRERA:

- 1 Copa Oro (2025).

- 1 Copa de Países Bajos (205-2026).

VALOR DE MERCADO DE MATEO CHÁVEZ:

- 4 millones de euros.

Mateo Chávez ha visto cómo incrementa su valor en el mercado. En diciembre de 2023, cuando militaba en el Tapatío, su carta estaba estimada en 500 mil euros. Con Chivas alcanzó un valor de 3 millones de euros.