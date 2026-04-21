Liga MX: Sigue EN VIVO todos los partidos de este martes 21 de abril
Pumas Vs FC Juárez, Querétaro Vs Cruz Azul, Monterrey Vs Pumas y León Vs América se jugarán este martes 21 de abril; sigue TODOS LOS PARTIDOS EN VIVO
PUMAS
00
FC JUÁREZ
QUERÉTARO
01
CRUZ AZUL
MONTERREY
00
PUEBLA
LEÓN
00
AMÉRICA
Todos los partidos de liga mx: martes 21 de abril
13'Querétaro 0-1 Cruz Azul
La Máquina sostiene la ventaja y la posesión del balón
10'Pumas 0-0 FC Juárez
Todo se mantiene sereno y sin aproximaciones de peligro en la capital del país; Ettson Ayón se convierte en el primer amonestado
7'Querétaro 0-1 Cruz Azul
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA MÁQUINA
Jéremy Márquez abre el marcador y el conjunto cementero subiría al subliderato del Clausura 2026
5'Querétaro 0-0 Cruz Azul
Amarilla para Piovi por falta en los linderos del área
0'Querétaro Vs Cruz Azul
¡Comienza el compromiso en la cancha del Estadio Corregidora!
0'Pumas Vs FC Juárez
¡Arranca el partido en Ciudad Universitaria!
-Sigue EN VIVO todos los partidos de Liga MX ste martes 21 de abril;
Ningún partido de este día irá por TV Abierta. Estos son los partidos del día:
- Pumas Vs FC Juárez / 19:00 horas
- Querétaro Vs Cruz Azul / 19:00 horas
- Monterrey Vs Puebla / 21:00 horas
- León Vs América / 21:06 horas