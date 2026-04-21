Liga MX: Sigue EN VIVO todos los partidos de este martes 21 de abril

La Máquina sostiene la ventaja y la posesión del balón

Todo se mantiene sereno y sin aproximaciones de peligro en la capital del país; Ettson Ayón se convierte en el primer amonestado

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA MÁQUINA ​Jéremy Márquez abre el marcador y el conjunto cementero subiría al subliderato del Clausura 2026

Amarilla para Piovi por falta en los linderos del área

¡Comienza el compromiso en la cancha del Estadio Corregidora!

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