Harry Kane sigue en la ruta de retomar la corona de goleadores de Europa

La temporada de ensueño de Harry Kane lo tiene en la ruta para volver a ser distinguido como el mejor romperredes de Europa con la conquista de la Bota de Oro, galardón que ya tiene en sus vitrinas y que con cada partido luce más de su propiedad para la temporada 2025-2026.

El exquisito delantero inglés cuenta con 32 goles a lo largo de 30 jornadas de la Bundesliga para contar con 64 puntos, 16 por encima del francés Kylian Mbappé (Real Madrid), que parece destinado a dejar la posición de mejor romperredes del Viejo Continente luego de la conquista de la campaña 2024-2025.

Kane tiene la vista puesta en mejorarse a sí mismo en el rendimiento que tuvo en su primera campaña con el gigante bávaro, que ya conquistó desde el fin de semana pasado el título de la Bundesliga por trigesimoquinta ocasión en su historia.

El inglés fue el mejor goleador hace un par de campañas con 36 dianas, marca personal de goles en una temporada que también va en camino a mejorar esta temporada con su alto rendimiento.

El desempeño de Kane en tres años en Alemania ha superado todas las expectativas que generó cuando fue fichado procedente del Tottenham de la Premier League por una cifra superior a los 100 millones de dólares pese a contar con 29 años de edad en ese momento.

En su paso por Inglaterra se apoderó de los récords goleadores de los Spurs y los dejó después de haber disputado 435 partidos y marcado 280 goles. Con su nuevo equipo, lleva cifras que hacen volar la cabeza a cualquiera, pues en 141 partidos oficiales, ya suma 138 goles.

Pero el delantero que era asociado con la mala fortuna por el largo ayuno de títulos que vivió en su etapa con los Spurs y en su primer año con el Bayern, ahora tiene una perspectiva diferente y con sus goles ya ayudó a que su equipo repita como monarca del curso doméstico, además de que están en la instancia de semifinales de la Champions League y en la final de la Copa de Alemania.

Con sus goles y la recompensa de la Bota de Oro y más títulos que sume a la cosecha de logros de esta campaña, Harry Kane tendrá sólidos argumentos para reclamar para sí mismo el Balón de Oro, que haría justicia a uno de los mejores delanteros del mundo en los más recientes años.

Lista por la conquista de la Bota de Oro 2025-2026

Harry Kane (Bayern de Múnich): 32 goles (x2): 64 puntos

Kylian Mbappé (Real Madrid): 24 goles (x2): 48 puntos

Erling Haaland (Manchester City): 24 goles (x2): 48 puntos

Vedat Muriqi (Mallorca): 21 goles (x2): 42 puntos

Igor Thiago (Brentford): 21 goles (x2): 42 puntos

Dion Beljo (Dinamo Zagreb): 27 goles (x1.5): 40.5 puntos

Luís Suárez (Sporting CP): 24 goles (x1.5): 36 puntos

Deniz Undav (Stuttgart): 18 goles (x2): 36 puntos

Alexandar Katai (Estrella Roja): 23 goles (x1.5): 34.5 puntos

Ayase Ueda (Feyenoord): 23 goles (x1.5): 34.5 puntos

Dependiendo de la dificultad y calidad de la liga la cantidad de goles se multiplica por 2 o por 1.5 para sacar el puntaje.