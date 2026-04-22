De puebla a la NFL: El mexicano Jesús Gómez con aspiraciones en el Draft 2026

El futbol americano habita en las extremidades de Jesús Gómez no por herencia, sino por descarte. Durante 14 años, el poblano intentó que el balón rodara bajo las leyes del balompié tradicional, pero el destino suele ser más preciso que un pase filtrado. Al reconocer que su talento superaba su pasión por el soccer, Gómez trasladó la potencia de su pierna derecha a los emparrillados de Prepa Tec, iniciando un viaje que este jueves alcanza una frontera cuando se celebre el Draft de la NFL en Pittsburgh. Mientras los reflectores apuntan a figuras de primera ronda como Fernando Mendoza, el nombre del pateador de 1.88 metros y 97 kilos aguarda en la profundidad de las siete rondas, respaldado por una trayectoria que transformó la duda inicial de sus padres en una realidad de ingeniería mecánica y goles de campo de larga distancia.

La transición de los Borregos Puebla a la División I de la NCAA no fue un salto al vacío, sino un ascenso calculado. Gómez se pulió en el anonimato de las laterales hasta convertirse en un activo de precisión en medio de los postes Y. Su paso por Eastern Michigan dejó una huella imborrable, no solo por la consistencia, sino por la capacidad de fracturar récords. Aquel impacto de 57 yardas ante la Universidad de Washington en 2024 dejó de ser una cifra estadística para convertirse en su carta de presentación ante los scouts profesionales. En ese instante, el balón cruzó los postes con la misma naturalidad con la que Gómez asumió que su vida ya no pertenecía al césped de Puebla, sino a los estadios de la máxima categoría estadounidense.

La mudanza a Arizona

La mudanza a Arizona State para su temporada senior funcionó como el último laboratorio de pruebas. Bajo el sol de los Sun Devils, Gómez entregó una hoja de servicios que los evaluadores de la liga suelen subrayar con tinta roja. Conectó 22 de 30 intentos de gol de campo, una efectividad del 73.3 por ciento que, si bien encuentra su punto de mejora en la distancia media, presume un registro impecable en puntos extras con 33 aciertos en 33 oportunidades. En la NFL, donde los partidos se deciden por el margen de un error mínimo, esa fiabilidad técnica es el lenguaje que mejor entienden los entrenadores de equipos especiales. El mexicano no sólo patea; calcula trayectorias bajo la presión de un reloj que se extingue y un frente defensivo que busca el bloqueo.

Gómez podía ser tomado en las rondas finales. Redes sociales

Su reconocimiento como mención honorífica en la All-Big 12 de 2025 valida una madurez mental indispensable para la posición más solitaria del juego. El pateador vive en un exilio voluntario dentro del equipo, esperando el momento en que su intervención justifique horas de repetición silenciosa. Gómez ha demostrado que el éxito de 50 yardas o más no es una anomalía en su registro, sino una herramienta disponible. Su estancia en Ohio durante las últimas tres semanas, enfocada exclusivamente en el refinamiento de su técnica de contacto y potencia, busca eliminar cualquier margen de incertidumbre antes de que los equipos comiencen a reclutar el talento que complementará sus plantillas el próximo fin de semana.La estela de los pioneros y el peso de la historia

Jesús Salvador Gómez no camina solo hacia Pittsburgh. En su espalda carga la narrativa de una estirpe de pateadores mexicanos que encontraron en las costuras del balón ovoide una forma de vida. Los nombres de Raúl Allegre, Rafael Septién y Efrén Herrera operan como coordenadas históricas de lo que un pierna derecha nacida en territorio nacional puede alcanzar en la NFL. Sin embargo, el poblano huye de las comparaciones fáciles. Su enfoque se aleja de la nostalgia para centrarse en la modernidad del juego actual, donde el atleta debe poseer tanto potencia bruta como una estabilidad emocional inquebrantable.

"No quiero vivir de una sola patada", sentenció tras su récord en Michigan, una declaración de principios que define su ambición de permanencia por encima del destello momentáneo.

El proceso del Draft representa el filtro más estrecho del deporte profesional. Con el apoyo de su familia, que realizó el trayecto desde México para atestiguar el desenlace de este ciclo, Gómez espera el llamado que lo vincule a una organización de la NFL. Sea mediante una selección en las rondas finales o a través del camino del agente libre no reclutado, el egresado de Arizona State ha construido un caso sólido basado en la producción constante y la capacidad de responder en escenarios de alta tensión. El jueves marca el inicio de una vigilia donde cada selección es un paso hacia el sueño de un joven que cambió el gol por el gol de campo, y que hoy busca que su nombre sea pronunciado en el podio de Pittsburgh como el próximo eslabón de México en la élite del futbol americano.