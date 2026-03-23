Rayados de Monterrey: La directiva busca el bombazo con Matías Almeyda o Martín Anselmi

La crisis en el ‘Gigante de Acero’ tocó fondo y la paciencia de la afición regia se agotó. Los Rayados de Monterrey navegan en la incertidumbre tras una semana para el olvido que los dejó fuera de la Concacaf Champions Cup a manos de Cruz Azul. Por si fuera poco, el panorama en el Clausura 2026 de la Liga MX luce sombrío; el equipo ocupa apenas el noveno puesto con 14 unidades, una cifra que avergüenza a la nómina más cara del futbol mexicano y que hoy los tiene fuera de la clasificación directa a la Liguilla.

Nicolás Sánchez junto a los jugadores de Rayados de Monterrey. Mexsport

Aunque Nicolás Sánchez tomó las riendas de forma interina con una goleada esperanzadora ante los Gallos Blancos de Querétaro, el efecto de motivación se diluyó más rápido que el agua. Desde aquel 4-0 en su debut, La Pandilla no volvió a saborear la victoria, lo que provocó que la directiva, encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega, pusiera manos a la obra para encontrar a un estratega de jerarquía. La exigencia en la Sultana del Norte no perdona la irregularidad y el equipo requiere un nombre de peso que devuelva el protagonismo perdido en el terreno de juego.

DOS VIEJOS CONOCIDOS EN LA MIRA DE LA DIRECTIVA REGIA

El destino parece alinearse a favor de la directiva de Monterrey justo cuando la presión aumentó. Este lunes, el mercado de fichajes de entrenadores se sacudió con noticias que llegaron desde el viejo continente y Sudamérica. Matías Almeyda, un viejo deseo de la cúpula regiomontana, quedó libre tras su amargo paso por el Sevilla. A pesar de que su aventura en España rozó el drama del descenso, el ‘Pelado’ cuenta con un cartel impecable en el futbol de México, donde ya levantó el trofeo de liga y el torneo internacional con las Chivas.

Matías Almeyda en la banca del estadio de Vallecas. REUTERS

Por otro lado, el nombre de Martín Anselmi tomó fuerza tras confirmarse su salida del Botafogo en Brasil. Aunque los resultados no lo acompañaron en el Brasileirao, nadie olvida el estilo revolucionario que imprimió en La Máquina de Cruz Azul, llevándolos a una final en tiempo récord y dotándolos de una identidad táctica envidiable. Ambos estrategas argentinos representan el perfil que busca el Tato Noriega: carácter, propuesta ofensiva, manejo de vestidores estelares y un conocimiento profundo del entorno nacional.

EL SUEÑO DE GALLARDO Y LA PRESIÓN POR RESULTADOS INMEDIATOS

En el horizonte, aunque como un sueño mucho más lejano y costoso, aparece la figura de Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ terminó su ciclo con River Plate y se encuentra disponible en el mercado, pero su obsesión por dirigir en la élite de Europa complica cualquier acercamiento formal de la directiva de Rayados. A pesar de que el dinero no suele ser un problema en la capital de Nuevo León, convencer al exentrenador de los 'Millonarios' requiere un proyecto deportivo que trascienda fronteras, algo que hoy Monterrey no puede garantizar tras su eliminación internacional.

Marcelo Gallardo con los brazos en alto en el Estadio Monumental. REUTERS

Ante este escenario, la directiva de Rayados se frota las manos con la posibilidad real de cerrar a Almeyda o Anselmi para rescatar lo que queda del semestre. El tiempo corre y el margen de error desapareció; la institución necesita anunciar a su nuevo pastor antes de que el boleto a la fase final del futbol mexicano se escape definitivamente. La moneda está en el aire, pero la urgencia de resultados obliga a una decisión rápida que calme las aguas en el Barrial y devuelva la ilusión a una afición que no acepta menos que el título.