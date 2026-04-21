De jugar golf con Peña Nieto a dueño del Atlas: quién es José Miguel Bejos, el empresario que sacude la Liga MX

El mapa del futbol mexicano cambia de manos. José Miguel Bejos emerge como el nuevo propietario del Atlas tras un acuerdo con Grupo Orlegi, una operación que traslada al empresario del círculo de la infraestructura al centro del balón.

Bejos, economista formado en la Universidad Anáhuac y con una trayectoria consolidada en el sector de la construcción, aparece ahora como una figura que combina poder económico, vínculos políticos y presencia creciente en el deporte. Su nombre no es nuevo en ese territorio. La novedad es la escala.

Del green al palco

El fin de semana, Bejos fue visto en el Club de Golf Chapultepec durante el evento de LIV Golf en la capital. No es un espectador ocasional. Es comisionado de la Gira Profesional Mexicana y ha convertido ese deporte en una de sus principales pasiones. Ahí, entre swings junto al golfista chileno Joaquín Niemann, el nuevo dueño rojinegro dejó claro que su pasión por el deporte es el hilo conductor de una carrera que ha navegado con éxito a través de distintos sexenios y corrientes políticas.

Vinculado al PRI y a Morena

Nacido en el seno de una familia de origen libanés con raíces profundas en el Estado de México, José Miguel Bejos es frecuentemente ligado al Grupo Atlacomulco. Su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto trascendió lo protocolario; ambos compartieron encuentros de golf en el exclusivo Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, mientras las empresas del mexiquense obtenían contratos de gran calado.

Sin embargo, a diferencia de otros empresarios que perdieron tracción con el cambio de régimen en 2018, Bejos logró una transición efectiva hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bajo la bandera de Mota-Engil y Grupo Prodi, se convirtió en una pieza clave para los proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación, destacando su participación en el Tramo 1 del Tren Maya, la línea del Tren Transístmico y la producción de fertilizantes en Pemex.

Bejos salvó el beisbol en Puebla

El desembarco de Bejos en el futbol profesional no es su primera incursión en la gestión de equipos al borde del abismo. En 2018, cuando la histórica franquicia de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) estaba destinada a desaparecer por falta de inversión, Bejos aceptó la invitación del gobierno federal para rescatar al club.

A través de su subsidiaria Generadora Fénix, el empresario no sólo mantuvo vivo al equipo en el estadio Hermanos Serdán, sino que lo revitalizó mediante un modelo de inclusión social y alianzas estratégicas. Esta experiencia en el diamante, sumada a su rol como Comisionado de la Gira de Golf Profesional Mexicana, le otorga un perfil de gestor deportivo que ahora buscará replicar en el Atlas, un equipo con una de las aficiones más fieles y demandantes de México.

Bejos ha combinado en los últimos años su pasión por el golf con la propiedad de los Pericos del Puebla. X @pepemiguelb

La llegada de Bejos al Atlas se produce en un momento de expansión sin precedentes para sus negocios. Además de las obras ferroviarias, su firma está detrás del desarrollo del Parque Urbano Aztlán en el Bosque de Chapultepec, la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Metro de Monterrey, y la ruta del Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha.

Esta solidez financiera es la que, según reportes, convenció a Grupo Orlegi para ceder el control del equipo capitalino de Jalisco. Para el Atlas, la era de Bejos significa el respaldo de un hombre que sabe operar en la intersección del poder político y la rentabilidad comercial.

Mientras los aficionados esperan los detalles sobre la nueva estructura directiva, José Miguel Bejos ya prepara el terreno para que el cuadro rojinegro dé el salto cualitativo bajo su mando. Del silencio de los campos de golf a la euforia del Estadio Jalisco, el empresario mexiquense asume ahora el reto de demostrar que su capacidad para construir grandes infraestructuras también puede edificar un proyecto ganador en la Primera División.