¡Batalla al rojo vivo! El Manchester City asalta el liderato de la Premier League 

El Manchester City se catapultó a la cima de la Premier League, superando al Arsenal en la clasificación, tras una ajustada victoria por 1-0 de visita en el histórico campo del Turf Moor ante el Burnley en la 34ª jornada este miércoles. El triunfo, que permite al equipo del estratega español Pep Guardiola tomar el control en la recta final del campeonato, se consolidó en un partido que, además, selló el destino del club local.

El único tanto del compromiso fue obra de la estrella noruega Erling Haaland, quien volvió a aparecer en un momento clave al anotar a tan solamente cinco minutos del inicio, encarrilando el objetivo para los Citizens en Turf Moor.

Con este resultado, tanto el Manchester City como el Arsenal se encuentran empatados con 70 puntos cada uno, y mantienen la misma diferencia de goles (+37). El criterio de desempate que sitúa al equipo de Guardiola como el nuevo líder de la liga es el mayor número total de goles a favor (66 contra 63).

Pep Guardiola, poco a poco llegó a la cima de la Premier con el City. Reuters

El Arsenal, que había ostentado el liderato del torneo desde octubre, tiene la oportunidad de recuperar la primera posición si logra puntuar este sábado en casa ante el Newcastle (14º). De esta manera, la definición de la liga inglesa se mantiene "al rojo vivo" con dos candidatos cabeza a cabeza, maestro y alumno, Guardiola y Mikel Arteta, frente a frente al frente de dos grandes conjuntos que deleitan cada semana a sus seguidores.

En la parte baja de la tabla de la Premier, la derrota consumó el descenso del Burnley a la Championship (la segunda división inglesa), sumándose al Wolverhampton como uno de los equipos que pierden la categoría esta temporada. El club de Lancashire (19º) apenas suma 20 puntos en 34 partidos, confirmando su regreso inmediato a la división inferior a pesar de haber ofrecido una actuación sólida en éste y otros tantos encuentros en la presente temporada.

Una sola oportunidad aprovechó el Manchester City para llevarse el encuentro. Reuters

En el otro partido de la Premier League disputado el miércoles, el Leeds (15º) logró rescatar un agónico empate 2-2 en su visita al Bournemouth (7º), gracias a un gol de Sean Longstaff en el minuto 97.