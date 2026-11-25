La semana 12 de la NFL tendrá uno de sus partidos más destacados en la víspera de Thanksgiving, pues tanto Rams como Packers se encuentran en la pelea por un lugar en la postemporada de la Conferencia Nacional. Ambas franquicias llegan con un récord de seis victorias y cuatro derrotas.

Green Bay visitará el SoFi Stadium, casa de los Rams, con la temporada en juego, pues ha perdido terreno en su división y actualmente ocupa el último lugar. Sin embargo, una victoria le permitiría mantenerse como el séptimo equipo clasificado a los playoffs de la NFC. Además, el regreso de su linebacker externo, Micah Parsons, representará un refuerzo importante para una defensiva que permitió 30 puntos en contra ante Minnesota en su último partido.

Micah Parsons ha causado un gran impacto en Green Bay. Redes Sociales

Por otro lado, los Rams llegan con cuatro victorias consecutivas, aunque su ofensiva se encuentra debilitada por las ausencias de dos de sus principales armas. Puka Nacua, uno de los objetivos favoritos de Matthew Stafford, estará fuera lo que resta de la temporada, mientras que Davante Adams, otra de sus principales opciones en el ataque aéreo, tampoco tiene una fecha estimada para regresar al emparrillado. Sin embargo, una posible victoria como locales les ayudaría ganar terreno ante los Seahawks en la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Puka Nacua, recpetor abierto de Los Angeles Rams REUTERS

Rams y Packers, por un lugar en los playoffs de la NFC

Los Rams llegan con una ofensiva más equilibrada, capaz de generar peligro tanto por aire como por tierra, además de una defensiva que ha conseguido limitar a sus rivales a menos de 22 puntos en los últimos cinco partidos. Del otro lado, los Packers tienen en Jordan Love a un mariscal de campo con capacidad para marcar diferencias, pero necesitarán encontrar alternativas por tierra de una vez por todas, pues ostentan el peor ataque terrestre en cuanto estadísticas en lo que va de temporada.

La diferencia también estará en el trabajo defensivo. Green Bay ha demostrado ser un equipo oportunista, con facilidad para generar capturas e intercepciones, pues figuran en el top-10 en contra del pase. Por su parte, la escuadra de Los Angeles buscará imponer condiciones en casa y aprovechar su mayor producción ofensiva. Ambos tienen argumentos para llevarse el triunfo, por lo que el enfrentamiento podría convertirse en una prueba importante para encaminarse a la postemporada.

¿Cuándo y dónde ver el Rams vs. Packers EN VIVO?

Día: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Estadio: SoFi Stadium, Inglewood, California.

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).