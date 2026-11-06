Los Packers buscan romper una sequía de 24 años sin ganar en casa de los Patriots

Este domingo, los Green Bay Packers no solo jugarán ante los Patriots, sino que también lo harán contra su propia historia, pues arrastran 20 años sin lograr derrotarlos de visita. Será un partido que definirá gran parte de su rumbo hacia la postemporada, pues ambos llegan con récord de 5-3.

La última victoria de los Packers en Foxborough se dio en octubre de 2002, aún con el legendario Brett Favre como su QB titular. En aquel juego se impusieron por 28-10. Tom Brady ya formaba parte del equipo y figuraba como el MVP del último Super Bowl; sin embargo, su actuación fue digna del olvido, pues sufrió tres intercepciones y un fumble, mientras que su contraparte concretó tres pases de anotación y 147 yardas aéreas. Asimismo, aquel partido se convirtió en la primera derrota del equipo de Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium, inaugurado ese mismo año.

Ahora, Jordan Love tendrá la oportunidad de romper esa marca negativa en la historia de su franquicia ante los Patriots, pues llegan con la necesidad de no perderles el paso a sus contrincantes divisionales, ya que actualmente son últimos en la NFC Norte, aun con cinco partidos ganados.

Mientras que Nueva Inglaterra permanece invicto jugando en casa en lo que va de temporada, con un Drake Maye que se encuentra muy parejo con Jordan Love en cuanto a estadísticas individuales, pues mientras el de los Patriots lo supera en el porcentaje de pases completos, el de Green Bay lo hace a través de los pases de anotación. Sin embargo, ambos han sido poco confiables a la hora de cuidar el balón, pues arrastran ocho y seis intercepciones, respectivamente.

Un enfrentamiento parejo

A lo largo de su historia, Green Bay Packers y New England Patriots se han enfrentado en 13 ocasiones, con una ligera ventaja para los primeros, que suman siete victorias por seis de Nueva Inglaterra. En temporada regular, sin embargo, mantienen un registro equilibrado de seis triunfos por equipo. Además, de que sus enfrentamientos recientes se han caracterizado por la paridad, pues tres de los últimos cuatro se definieron por una diferencia acumulada de apenas 12 puntos.

Green Bay rompió su sequía frente a los Patriots

El Super Bowl XXXI fue especial porque marcó el regreso de Green Bay a la cima de la NFL tras 29 años sin ganar el campeonato. Los Packers vencieron 35-21 a New England en 1997, en un partido que quedó marcado por el regreso de patada de 99 yardas de Desmond Howard, quien se convirtió en el primer jugador de equipos especiales en ganar el MVP del Super Bowl.

¿Cuándo y dónde ver el Packers vs. Patriots?

Fecha: Domingo 8 de noviembre.

Horario: 15:25 horas.