Los Angeles Rams recibirán este miércoles a los Green Bay Packers en el SoFi Stadium, en el primer partido de víspera de Acción de Gracias en la historia de la NFL. Para la ocasión, el equipo angelino estrenará el uniforme especial “Fearsome White”, inspirado en la línea defensiva que marcó una época durante la década de 1960.

El encuentro también tendrá un espectáculo de medio tiempo a cargo de U2 y será transmitido a nivel global por Netflix. Los Rams reservaron el debut de la indumentaria para este juego, que inaugura una nueva fecha en el calendario de la liga.

El uniforme “Fearsome White”

La nueva equipación recupera los colores que utilizaba el equipo en 1960: una base blanca con números y detalles azules. El diseño rinde homenaje a Deacon Jones, Merlin Olsen, Rosey Grier y Lamar Lundy, quienes integraron el llamado “Fearsome Foursome”, una de las líneas defensivas más recordadas de la NFL.

El estreno coincidirá con la disponibilidad de la línea defensiva estelar de los Rams por primera vez en la temporada. Aaron Donald, Myles Garrett, Kobie Turner y Byron Young están sanos y podrán participar ante Green Bay.

Con el uniforme y la presencia de sus defensivos, Los Ángeles buscará completar el homenaje ante su afición. La celebración recupera el legado de un grupo que dejó huella en el juego.

La historia del Fearsome Foursome

Jones, Olsen, Grier y Lundy jugaron juntos durante cuatro temporadas, de 1963 a 1966. En 1967, Grier sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a retirarse. Lundy permaneció con los Rams hasta 1969, antes de continuar su carrera con los Chargers.

Jones y Olsen compartieron equipo durante 10 años. Ambos ingresaron al Salón de la Fama, mientras que Olsen fue el último de los cuatro en retirarse, después de disputar 15 temporadas con Los Ángeles.

El cuarteto destacó por su estilo de juego y por la influencia que tuvo en su época. Aunque no brillaron especialmente por sus títulos, su trayectoria convirtió al grupo en una referencia dentro de la historia defensiva de la liga.

Rosey Grier, único integrante del Fearsome Foursome que sobrevive, asistirá al partido para recibir el homenaje. También estarán presentes familiares de Jones, Olsen y Lundy durante la ceremonia prevista para la víspera de Acción de Gracias.