El pasado domingo los San Francisco 49ers consiguieron una importante y aplastante victoria sobre Minnesota Vikings (10-35) en lo que fue el regreso de la NFL en México. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el equipo de la bahía, pues el mariscal de campo y estrella del equipo, Brock Purdy, sufrió una lesión que lo tiene entre algodones.

En la conferencia de prensa el día de hoy en Santa Clara, el entrenador en jefe de San Francisco, Kyle Shanahan, confirmó que Brock Purdy sufrió un esguince de tobillo en la cancha del Estadio Banorte durante el segundo cuarto del encuentro. Pese a esto, el QB de los 49ers completó el partido sin contratiempos, pero ahora sufre las consecuencias.

Purdy no estuvo presente en la practica del equipo este miércoles y apareció en el reporte de lesionados. Además, Shanahan reveló que existe la posibilidad de que Brock Purdy no pueda ver actividad en el próximo juego que es contra Seahawks.

Para la tranquilidad de los aficionados de San Francisco, la lesión de su mariscal de campo no es mayor y no se perderá más de un juego; de hecho, existe la posibilidad de que esté recuperado para el día domingo, pues será evaluado día a día por los médicos.

Brock Purdy sufrió una lesión en el pie. Foto: Reuters

El próximo juego de los San Francisco 49ers es este domingo 29 de noviembre recibiendo a los Seattle Seahawks en un duelo que además del orgullo, tendrá de por medio muchas implicaciones de cara a los Playoffs.

En caso de no estar listo, Mac Jones será quien tome su lugar en los controles de la ofensiva.

Brock Purdy con nivel de MVP

El “Mr. Irrelevant” del Draft de la NFL 2022 brilló desde sus primeros juegos con San Francisco, pero el nivel que está mostrando durante la presente temporada coloca a Brock Purdy como uno de los candidatos a ganar el MVP.

Actualmente Purdy posee el mejor QB Rating en toda la liga con 118.2 puntos, por encima de nombres como Joe Burrow o Patrick Mahomes, que a pesar de que estos dos tienen más yardas y anotaciones durante la temporada, no han sido tan eficientes como el mariscal de campo de San Francisco.