La NFL programó cinco partidos entre miércoles y viernes durante las celebraciones de Acción de Gracias en Estados Unidos. La agenda incluirá por primera vez un encuentro en la víspera de la festividad, además de los tres juegos tradicionales del jueves y el partido de Viernes Negro.

El duelo de “Thanksgiving eve” será Green Bay Packers contra Los Angeles Rams, el miércoles 25 de noviembre de 2027, en el SoFi Stadium, a las 19:00 horas. El encuentro tendrá una transmisión especial por Netflix, que también incluirá un espectáculo de medio tiempo a cargo de la banda irlandesa U2.

La programación de la víspera se suma a la estrategia de la liga para ampliar su actividad durante una de las festividades más importantes del país. El acuerdo con Netflix contempla la transmisión de un partido en esa fecha hasta 2029 y se a partir del éxito que han tenido los encuentros de Navidad en la plataforma.

¿Por qué habrá NFL en miércoles?

En Estados Unidos, Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre. En 2027, el día feriado será el jueves 26, aunque algunas escuelas y centros de trabajo suelen extender el descanso hasta el domingo o modificar sus actividades desde el miércoles.

En ciertos empleos, la jornada puede terminar al mediodía o realizarse desde casa, mientras que las universidades suspenden las clases a partir de esa hora. Estas condiciones permiten que las familias comiencen los preparativos para la celebración desde la tarde del miércoles.

La NFL encontró en ese periodo una oportunidad para incorporar un partido adicional a la programación festiva. La alianza con Netflix permitirá que el encuentro de la víspera llegue a los espectadores a través de la plataforma, al igual que los partidos navideños que han formado parte de su oferta.

Packers y Rams tendrán un partido especial

El enfrentamiento entre Green Bay y Los Angeles tendrá elementos adicionales a la transmisión. Los Rams estrenarán un uniforme blanco como homenaje al “Fearsome Foursome”, la emblemática línea defensiva del equipo durante la década de 1960.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de U2, banda de rock originaria de Irlanda. Tanto el partido como la presentación musical podrán seguirse a través de Netflix.

La transmisión de Packers-Rams forma parte del acuerdo entre la liga y Netflix, previsto hasta 2029. El partido del 25 de noviembre de 2027 será el correspondiente a la víspera de Acción de Gracias.