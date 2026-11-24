Una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses es el Día de Acción de Gracias y, con los años, el futbol americano se convirtió en la cereza del pastel de dicha festividad. Es una costumbre con casi un siglo de antigüedad que siempre reserva un lugar para Dallas y Detroit.

Los partidos disputados el cuarto jueves de noviembre (Thanksgiving) tienen sus orígenes en el siglo XIX, cuando distintas universidades de Estados Unidos organizaban encuentros durante esta festividad. La liga profesional, antes de consolidarse como NFL, adoptó esta práctica, que cobró mayor relevancia en 1934.

Dallas y Detroit vieron en el Thanksgiving una oportunidad comercial

El entonces dueño de los Detroit Lions, George Richards, organizó un duelo frente a su rival divisional, Chicago, con el objetivo de darle mayor visibilidad a su franquicia. La estrategia funcionó, pues cerca de 26 mil personas asistieron al encuentro, que finalmente ganaron los Bears.

Posteriormente, estableció acuerdos con televisoras y cadenas de radio para que cubrieran sus partidos, lo que le permitió consolidar un encuentro anual en esa fecha. La razón detrás de la elección era más sencilla de lo que parece: el Día de Acción de Gracias es una de las jornadas en la que el 72 por ciento de la población estadounidense permanece en sus hogares.

Por otro lado, el gerente general de los Cowboys también buscaba el mismo objetivo que su contraparte en Detroit, por lo que en 1966 organizó un partido entre su equipo y los Cleveland Browns. La respuesta del público fue notable, pues asistieron cerca de 80 mil aficionados. Finalmente, en 1978, la NFL estableció a Dallas como el segundo equipo con presencia habitual en Thanksgiving, junto a los Lions.

El pavo es el protagonista del emparrillado

Una de las tradiciones más interesantes de los juegos de Acción de Gracias tuvo su origen en 1989, cuando el comentarista y exentrenador John Madden popularizó la entrega de una pierna de pavo al jugador con mejor desempeño en el encuentro, lo que se ha mantenido hasta hoy en día.

Además, los equipos suelen cortar un pavo sobre el emparrillado al término del partido, una ceremonia que representa la unión entre el futbol americano y la celebración familiar. De esta manera, el Thanksgiving se convirtió en mucho más que una jornada de partidos: es una tradición.

¿Cuándo y dónde ver los juegos del Día de Acción de Gracias de la NFL?

Chicago Bears vs. Detroit Lions

Día: Jueves 26 de noviembre.

Estadio: Soldier Field (Chicago).

Horario: 12:00 horas (Tiempo de CDMX).

Transmisión: Fox / Fox One / DAZN (NFL Game Pass).

Philadelfia Eagles vs. Dallas Cowboys

Día: Jueves 26 de noviembre.

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia).

Horario: 15:30 Horas (Tiempo de CDMX).

Transmisión: Fox / Fox One / Canal 5, DAZN (NFL Game Pass).

Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

Día: Jueves 26 de noviembre.

Estadio: Arrowhead (Kansas City).

Horario: 19:20 horas (Tiempo de CDMX).