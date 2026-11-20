La temporada que empezó mal termina de una peor manera. Puka Nacua, receptor estrella de Los Angeles Rams, fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha y prácticamente dice adiós a lo que resta de la temporada.

En conferencia de prensa este viernes, Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams, confirmó que Puka pasó por el quirófano este jueves para reparar la lesión en el ligamento colateral medial que sufrió hace un par de semanas y esto lo dejará —por lo menos— un par de meses fuera de toda actividad.

Originalmente la franquicia de Los Angeles no pensaba que la lesión fuera de tal gravedad y tras los primeros estudios optaron por un tratamiento conservador de rehabilitación. Sin embargo, dos semanas después de la lesión han optado por cambiar los planes.

En principio los planes apuntaban a que el receptor estuviera listo al rededor de la Semana 15, pero ahora los planes han cambiado y ni siquiera se puede asegurar que Puka esté sano para unos hipotéticos Playoffs, en caso de que los Rams clasifiquen.

La temporada pasada mientras estuvo sano Puka Nacua solamente se perdió un juego por lesión y terminó en segundo lugar en yardas por recepción y empatado en anotaciones con Jaxon Smith-Njigba, jugador ofensivo del año.

El estelar receptor Puka Nacua cumplirá con sus tres partidos de suspensión sin goce de sueldo mientras se recupera de una lesión de rodilla. Reuters

Temporada para el olvido de Puka Nacua

Esta temporada Puka solamente pudo participar en ocho juegos debido a que además de la lesión de rodilla, el receptor hawaiano arrastraba una lesión de una ‘pre hernia’ desde la pretemporada.

A pesar de que pasó a segundo plano, no hay que olvidar que hace un par de días la NFL hizo oficial la suspensión de tres partidos hacía Puka Nacua, esto por violar la política de conducta personal de la liga. El receptor de los Rams recibió una demanda civil por agredir a una mujer en el mes de marzo.