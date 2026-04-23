¿Quién será el nuevo DT de Cruz Azul? Los candidatos de Iván Alonso para el Apertura 2026

La sacudida en el banquillo de Cruz Azul generó un tsunami de rumores en el entorno del futbol mexicano. Tras el adiós de Nicolás Larcamón, la directiva encabezada por Iván Alonso no perdió el tiempo y puso manos a la obra para encontrar al estratega ideal que lidere el proyecto en el Apertura 2026. Aunque Joel Huiqui tomó el control de forma interina para encarar el cierre del torneo Clausura 2026 y la Liguilla, la realidad es que en las oficinas de La Noria ya circulan nombres de alto peso que ilusionan a la nación celeste.

Once titulares de Cruz Azul ante Pachuca. Mexsport

El perfil que busca la institución es claro: alguien con jerarquía, que conozca las entrañas de la Liga MX y que sea capaz de devolverle al equipo el protagonismo perdido. La danza de nombres incluye desde viejos conocidos que alcanzaron la gloria en México, hasta figuras internacionales que actualmente se encuentran en el mercado europeo.

LAS CARTAS FUERTES DE IVÁN ALONSO EN EL MERCADO

La primera opción que hizo vibrar a los seguidores fue la de Antonio 'Turco' Mohamed. El estratega argentino vive un presente brillante con el Toluca, donde presume ser el vigente bicampeón del balompié nacional. Los reportes indican que Alonso ya contactó al timonel; sin embargo, la operación luce compleja. Mohamed pidió paciencia, pues su compromiso con los Diablos Rojos termina en verano y su prioridad inmediata es cerrar el torneo actual antes de sentarse a negociar un posible cambio de aires hacia la capital.

Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca. Mexsport

Por otro lado, surgió el nombre de Matías Almeyda. El 'Pelado', quien devolvió la grandeza a las Chivas hace años, terminó recientemente su etapa con el Sevilla en LaLiga española. Pese a que el técnico se encuentra libre y con disposición de escuchar ofertas, el principal obstáculo radica en el tema económico. Trascendió que las pretensiones salariales del argentino rondan los 5 millones de dólares anuales, una cifra que obliga a la cúpula cementera a analizar con lupa la viabilidad financiera del fichaje.

Matías Almeyda en el Sevilla. Foto de X: @SevillaFC

EL DESEO DE LA AFICIÓN Y LOS REGRESOS POLÉMICOS

Mientras la directiva negocia, en redes sociales el clamor popular apunta hacia otros horizontes. El nombre que más divide opiniones es el de Martín Anselmi. El técnico que dejó el club de forma abrupta en 2025 para probar suerte en el Porto y posteriormente en el Botafogo de Brasil, no encontró el éxito esperado en el extranjero. A pesar de su salida unilateral, un sector de la hinchada anhela su regreso por el estilo de juego que implementó en su momento, aunque su retorno se considera sumamente polémico.

Martín Anselmi cuando dirigía a Cruz Azul. Mexsport

Asimismo, el uruguayo Guillermo Almada aparece como un candidato natural. Su labor con Pachuca y Santos lo respalda como un experto en potenciar plantillas, y su situación actual con el Real Oviedo, equipo que pelea por no descender en España, facilitaría su salida hacia México. Finalmente, en la lista de 'tapados' figura el brasileño Filipe Luiz. El exjugador y técnico, quien enfrentó a los celestes en el Derbi de las Américas cuando dirigía al Flamengo, gusta por su visión moderna del futbol.

Guillermo Almada dirigiendo al Pachuca. Mexsport

Por ahora, Cruz Azul se enfoca en vencer al Necaxa en la última jornada para amarrar el liderato general, dejando que el tiempo y las negociaciones definan quién será el encargado de tomar el timón para el próximo semestre.