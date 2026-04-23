Italia le respondió a EU sobre incluirlos en el Mundial 2026: ‘Vergonzoso’, ‘no es apropiado’

No tardó mucho y en Italia ya respondieron a la postura del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sobre la sugerencia de que la ‘Azzurra’ ocupe el lugar de Irán en el Mundial 2026. De diferentes sectores del país europeo, consideraron esta petición a la FIFA como algo vergonzoso e inapropiado.

“Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza”, declaró Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía.

El Ministro de Deportes de Italia señaló que 'la clasificación se consigue en el campo' Reuters

Todo se originó cuando Paolo Zampolli, emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales, señaló que sugirió a Trump y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de que Italia sustituya a Irán en el Mundial.

“Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, dijo Zampolli y que reportó Financial Times.

Por su parte, Andrea Abodi, ministro de Deportes, señaló que esto no es posible y subrayó que la clasificación se consigue en la cancha.

“En primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado (...) La clasificación se consigue en el campo”, indicó a la agencia de noticias italiana LaPresse.

A su vez, el entrenador italiano, Gianni de Biasi, declaró a Reuters que se trataba de una propuesta poco probable, ya que cualquier ausencia teórica de Irán se cubriría lógicamente con el equipo que le sigue en su grupo de clasificación.

“Además, creo que Italia no necesita el apoyo de Trump en un asunto como este. Creo que podemos arreglárnoslas por nuestra cuenta”, dijo.

La selección de Irán se clasificó el año pasado para su cuarto Mundial consecutivo, pero, tras el inicio de la guerra, solicitó a la FIFA que trasladara los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México, lo cual fue rechazado.