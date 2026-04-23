Imágenes sensibles en el juicio por la muerte de Maradona: exhiben video del cuerpo 

La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona ha vivido hoy, 23 de abril de 2026, una de sus jornadas más crudas y dolorosas. Durante el avance del juicio oral en los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires, la fiscalía y los peritos exhibieron un video del cuerpo de Maradona, registrado pocas horas después de su fallecimiento en la casa de Tigre. La crudeza de las imágenes generó un impacto inmediato en los presentes, especialmente en su hija Gianinna Maradona, quien no pudo contener el llanto ante la exposición visual de su padre.

¿Qué muestra el video de Maradona?

El material audiovisual, que tiene una duración aproximada de 17 minutos, fue presentado como una prueba clave para demostrar el presunto abandono de persona y la negligencia médica. Según los testimonios médicos recogidos en la sala, el video muestra un estado de ascitis severa y un edema generalizado.

El doctor Juan Carlos Pinto, testigo presencial, describió que el cuerpo del astro del futbol presentaba una hinchazón extrema, comparándolo con la tensión de un "globo". Esta evidencia técnica busca ratificar que el deterioro físico de Maradona era evidente a simple vista días antes del 25 de noviembre de 2020, contradiciendo las declaraciones de los imputados, como el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Tensión en los tribunales de San Isidro

La atmósfera en la sala de audiencias fue de absoluta consternación. Mientras los abogados defensores analizaban minuciosamente cada segundo de la grabación, la familia de Maradona atravesó un momento de revictimización. Gianinna Maradona se vio obligada a agachar la cabeza y cubrirse los ojos para evitar las imágenes explícitas de la autopsia y el peritaje.

El Diego de la gente, siempre presente. Mexsport

Por su parte, los imputados mantuvieron una postura defensiva. Leopoldo Luque, principal señalado en la causa, observó el video con atención mientras intercambiaba notas con su equipo legal, insistiendo en que las complicaciones de salud de Maradona eran preexistentes y ajenas a su intervención directa.

¿El video es público?

A pesar del morbo generado en redes sociales, la Justicia ha sido enfática: el video del cuerpo de Diego Maradona no está disponible para el público. Se trata de material sensible bajo custodia judicial. La exhibición se realizó bajo estrictos protocolos de privacidad, prohibiendo que las cámaras de transmisión oficial capturaran la pantalla de proyección, protegiendo así la dignidad del fallecido y la integridad del proceso.

Este avance en el juicio por la muerte de Maradona marca un punto de inflexión. Las pruebas visuales podrían ser determinantes para que el tribunal dicte una sentencia sobre la responsabilidad de los ocho profesionales de salud imputados por homicidio con dolo.