Isaac del Toro, lesionado pero premiado: recibe lujosa camioneta Mercedes en pleno parón

El ciclista mexicano Isaac del Toro recibió una camioneta de lujo como parte de su nuevo acuerdo con el patrocinador Merbag, en un momento marcado por su ausencia en competencia debido a una lesión.

En una imagen difundida por la marca, Del Toro aparece dentro de un showroom de Mercedes-AMG, vestido de manera casual, mientras recibe las llaves del vehículo de manos de un representante de la empresa. Detrás de ellos, una SUV negra con el emblema de Mercedes-Benz al centro y el distintivo AMG en lo alto del recinto refuerzan el carácter exclusivo del modelo.

Del Toro recibe camioneta de 3 millones de pesos

La camioneta que recibió Isaac del Toro pertenece al segmento de alto rendimiento de Mercedes-AMG, con un valor estimado que oscila entre 175,000 y 185,000 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre tres y tres millones de pesos, dependiendo de la versión y el nivel de equipamiento. Se trata de un vehículo que combina lujo y potencia, una apuesta que refuerza el peso del patrocinio incluso en un momento en el que el ciclista permanece fuera de competencia por lesión.

El gesto llega en medio de un periodo complicado para el corredor nacido en 2003, quien se mantiene alejado de las carreras por problemas físicos. Aun así, el respaldo comercial refleja la confianza en su proyección dentro del ciclismo internacional.

Merbag, concesionario vinculado a Mercedes-Benz, destacó la “determinación, visión y capacidad” del joven mexicano, cualidades que, según la compañía, encajan con la identidad de la marca.

Mientras Del Toro atraviesa su proceso de recuperación, el panorama juvenil del ciclismo comienza a reconfigurarse. El francés Paul Seixas ha asumido un rol protagónico reciente en competencias europeas. Este miércoles ganó la tradicional Flecha Valona.

El respaldo económico y mediático hacia Del Toro sugiere que, pese a la pausa obligada, su figura se mantiene vigente en el radar de patrocinadores y equipos, a la espera de su regreso a la competencia.