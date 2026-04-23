De futbol a tenis: El Santiago Bernabéu estrena pista de arcilla con estrellas del Real Madrid

Desde la silla del juez central, Florentino Pérez observaba un panorama difícil de creer cuando de un lado estaban jugando Rafael Nadal y Thibaut Courtois contra Jannik Sinner y Jude Bellingham, una estampa que se viralizó por su rareza en el marco del torneo Masters de Madrid que tiene en el estadio Santiago Bernabéu una cancha de entrenamiento de primer nivel.

Solo un puñado de personas presenciaron de cerca la escena en la que el segundo de los máximos ganadores de trofeos de Grand Slam como Nadal (22) era pareja del arquero Thibaut Courtois, estrella del Real Madrid. El peloteo con Sinner, el más destacado de los tenistas de la actualidad junto con Carlos Alcaraz, compartía pista con Bellingham, otra de las figuras de los merengues.

Cuando el video llegó a las redes sociales causó revuelo entre los aficionados que observaban como Florentino Pérez era el espectador desde la silla del juez principal de un peloteo que jamás hubiera imaginado antes nadie en la zona central del Santiago Bernabéu, que con su techo cerrado, guardó el césped en el que regularmente juega cada 15 días el Real Madrid, para improvisar una pista de arcilla que sirva de base de preparación para los tenistas de ambas ramas en el certamen que sigue realizándose en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica.

El Estadio Santiago Bernabéu logró con su vinculación a este torneo un nuevo objetivo en su nuevo perfil multifuncional, pues además de ser la casa del Real Madrid en LaLiga y en las competencias europeas, el resto del año ya tiene calendarizados eventos de primer nivel deportivos como un juego de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, y ahora forma parte del torneo más relevante de tenis que tiene España cediendo sus instalaciones para entrenamientos.