Lamine Yamal se pierde la temporada, pero llegará al Mundial 2026

Malas noticias para el Barcelona y podría decirse que buenas para la selección de España. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero estará listo para disputar el Mundial 2026.

“El jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que queda de temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informó el Barcelona.

El extremo se lesionó en duelo de este miércoles contra el Celta de Vigo en el Sportify Camp Nou. Al minuto 41, Lamine Yamal anotó de penal, lo que significó el gol del triunfo, no celebró y enseguida notó molestias, por lo que pidió el cambio a Hansi Flick y acabó tendido sobre el césped.

La baja viene en el tramo final de la temporada de LaLiga, cuando el Barcelona está a nueve puntos de diferencia del Real Madrid, faltando seis jornadas por disputarse.

Lamine Yamal se perderá seis jornadas con el Barcelona AFP

España tiene previsto concentrarse a finales de mayo, una vez que finalice la actual temporada liguera el 24 de mayo.

LOS PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: España vs. Islas de Cabo Verde / Estadio Atlanta.

- Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita / Estadio Atlanta.

- Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España / Estadio Guadalajara.