Chivas vs. Pumas: ¿quién tiene más posibilidades de terminar como líder de la Liga MX?

La fase regular de la Liga MX llega a su clímax y el liderato del Clausura 2026 se definirá en un cierre de fotografía. Tras los resultados de la penúltima fecha, las Chivas del Guadalajara se mantienen en la cima con 35 puntos, pero seguidas muy de cerca por los Pumas de la UNAM, que suman 33 unidades. Con sólo dos puntos de diferencia, la Jornada 17 será de nervios para ver qué entidad se lleva la ventaja de la localía durante toda la liguilla.

El paso arrollador de Chivas: a un paso de la gloria

El Guadalajara ha tenido un torneo histórico, alcanzando un nuevo récord institucional de puntos en torneos cortos tras su reciente empate 0-0 ante Necaxa. Con La Hormiga González peleando el título de goleo individual, el Rebaño Sagrado ha demostrado una solidez defensiva envidiable.

Para asegurar el primer lugar de la tabla general, Chivas enfrentará a los Xolos de Tijuana en la última jornada. Los escenarios para los rojiblancos son claros:

Si ganan: Aseguran el liderato absoluto sin importar lo que haga Pumas.

Si empatan: Necesitan que Pumas no gane su partido por una diferencia de goles considerable.