Chivas vs. Pumas: ¿quién tiene más posibilidades de terminar como líder de la Liga MX?
La batalla final por la cima del Clausura 2026 en la Jornada 17 tiene a dos de los equipos con más seguidores de México. ¿El Rebaño Sagrado o los universitarios? ¡Hagan sus apuestas!
La fase regular de la Liga MX llega a su clímax y el liderato del Clausura 2026 se definirá en un cierre de fotografía. Tras los resultados de la penúltima fecha, las Chivas del Guadalajara se mantienen en la cima con 35 puntos, pero seguidas muy de cerca por los Pumas de la UNAM, que suman 33 unidades. Con sólo dos puntos de diferencia, la Jornada 17 será de nervios para ver qué entidad se lleva la ventaja de la localía durante toda la liguilla.
El paso arrollador de Chivas: a un paso de la gloria
El Guadalajara ha tenido un torneo histórico, alcanzando un nuevo récord institucional de puntos en torneos cortos tras su reciente empate 0-0 ante Necaxa. Con La Hormiga González peleando el título de goleo individual, el Rebaño Sagrado ha demostrado una solidez defensiva envidiable.
Para asegurar el primer lugar de la tabla general, Chivas enfrentará a los Xolos de Tijuana en la última jornada. Los escenarios para los rojiblancos son claros:
Si ganan: Aseguran el liderato absoluto sin importar lo que haga Pumas.
Si empatan: Necesitan que Pumas no gane su partido por una diferencia de goles considerable.
Si pierden: Quedan a merced de un triunfo universitario que los desplazaría al segundo puesto.
Pumas de la UNAM: aquí sobran... diría Efraín Juárez
Por su parte, los Pumas llegan con un envión anímico espectacular bajo el mando de Efraín Juárez. Tras golear 4-2 al FC Juárez en la fecha anterior, los del Pedregal han demostrado ser el equipo más equilibrado del certamen, con sólo una derrota en 16 partidos y un invicto impecable en calidad de visitante.
En la Jornada 17, Pumas recibirá a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Los Tuzos, que marchan en tercer lugar, no serán un rival sencillo, pero los universitarios saben que ganar es la única opción para aspirar a la cima. Si Pumas suma los tres puntos y Chivas tropieza ante el Tijuana, el liderato se mudará al sur de la Ciudad de México.
¿Quién tiene más posibilidades de terminar como líder?
De acuerdo con el rendimiento reciente, las posibilidades de Chivas son ligeramente superiores al depender de sí mismos. Sin embargo, el enfrentamiento contra Xolos será de alta exigencia, ya que el equipo fronterizo busca calificar y ya recuperó al astro Gil Mora.
La liguilla del Clausura 2026 ya tiene a cinco de sus invitados de honor, pero la importancia de terminar como líder no es menor: cerrar siempre en casa y avanzar en caso de empate global en el marcador es el premio que Chivas y Pumas se jugarán este fin de semana.