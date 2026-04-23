Cruz Azul supera a la IA. Las decisiones que hacen que su mundo gire al revés.

El mundo de Cruz Azul siempre gira al revés. Se rompe casi siempre, ante la exigencia.

Si en los tiempos de Guillermo Billy Álvarez pasaban cosas extrañas, ahora con la nueva directiva de Víctor Velázquez ya se van repitiendo los patrones.

A una semana de concluir el torneo, despidieron a su técnico Nicolás Larcamón cuando los tenía en el cuarto lugar. Como suele pasar en redes sociales, aquel lema de México superando a la IA se aplica en Cruz Azul superando a la IA.

Los nueve juegos sin victoria condenaron a Larcamón. Lo curioso es que cuando lo trajeron en junio de 2025 fue en detrimento de Vicente Sánchez, quien les había ayudado cuando Martín Anselmi los dejó varados.

LARCAMON LLEGÓ EN LUGAR DE VICENTE SÁNCHEZ

Aunque Sánchez, un técnico sin relumbrón, había tomado el hilo del equipo y consiguió el campeonato de Concacaf, lo hicieron a un lado de forma incoherente para poner a Larcamón.

En su momento Víctor Velázquez dijo que era por mejorar. “Le faltaba más preparación a Vicente Sánchez. Tomamos la decisión de ir por Larcamón porque se alinea mejor a la visión integral del proyecto”, dijo Velázquez.

Nicolás Larcamón en el Estadio Corregidora de Querétaro. Mexsport

En 10 meses las cosas fueron en desorden. A pesar de ello, el equipo mostró músculo en gran parte del proceso, pero nunca sobre un tren provechoso. Fueron 47 juegos con 24 victorias, 16 empates y sólo siete derrotas, pero algunas costosas.

Por ejemplo, a Larcamón le metieron 7 goles en la Leagues Cup. Durante la gestión de Víctor Velázquez con Diego Aguirre en el banquillo el América les metió siete también en 2022 y lo corrió de inmediato. Pero con Larcamón tuvo que guardar paciencia, a pesar de que la gente no estaba conforme. En aquella ocasión no escucharon los reclamos de la afición.

Prometieron que jugarían espectacular y fueron pocas las ocasiones. Gastaron más de 10 millones de dólares en dos torneos para reforzarle la plantilla, principalmente con elementos que tuvo en el Necaxa y no bastó.

CRUZ AZUL AHORA 'SÍ' ESCUCHÓ LAS QUEJAS DE LA AFICIÓN

Ahora, en este mundo al revés, sentenciaron que escuchan los clamores de su gente en las tribunas para echar a Larcamón.

“Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la institución”., recalcaron el el comunicado.

Los fantasmas de Billy Álvarez sobrevuelan en Cruz Azul. Si bien se comentaba que la directiva en su tiempo se fortalecía cuando el equipo perdía en cuestión económica y por esa razón no sacaban títulos, también es cierto que formaron siempre equipos competitivos, igual que ahora.

Los fantasmas de Billy Álvarez sobrevuelan en Cruz Azul. Si bien se comentaba que la directiva en su tiempo se fortalecía cuando el equipo perdía en cuestión económica y por esa razón no sacaban títulos, también es cierto que formaron siempre equipos competitivos, igual que ahora.

También Billy Álvarez prometió hasta el hastío la construcción de un nuevo estadio, al igual que Víctor Velázquez quien se ha entrevistado con políticos para llegar a un acuerdo que parece nunca se cerrará. Mientras, Cruz Azul sigue errabundo y pagando renta en el Estadio Azteca -Banorte-.

"Cruz Azul es un mundo aparte, donde lo lógico no siempre es lo que sucede. A veces parece que el enemigo está en casa”, esta frase acuñada a Francisco Palencia se adapta a cualquier época.