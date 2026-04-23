Polémica en el Mundial: Trump presiona para que Italia sustituya a Irán en la justa mundialista

La administración de Donald Trump aprieta en su insistencia de que la selección de Irán no sea la que compita en el Mundial y propone que sea Italia la que ocupe su lugar, cuando restan 49 días para la inauguración de la justa en la Ciudad de México con el partido entre el Tri ante Sudáfrica.

De acuerdo con diversos reportes, la propuesta fue impulsada por Paolo Zampolli, enviado especial y aliado del presidente estadunidense, quien habría sugerido a la FIFA que Italia ocupe el lugar de Irán en el torneo. El argumento principal gira en torno al prestigio histórico de la selección italiana, cuatro veces campeona del mundo, pese a que no logró clasificarse en el terreno de juego.

La reacción fue inmediata. Desde la propia FIFA hasta autoridades italianas y representantes iraníes han rechazado tajantemente la posibilidad. El organismo rector del futbol mundial ha reiterado que Irán está legítimamente clasificado y que no existe ningún plan para modificar la lista de participantes por razones externas al reglamento deportivo.

En la misma línea, el gobierno italiano calificó la propuesta como inapropiada. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue contundente al señalar que la participación en un Mundial “debe ganarse en el campo”, subrayando el carácter meritocrático de la competencia. Esta postura refleja la incomodidad dentro del propio país que se vería beneficiado.

El presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, afirmó sentirse "ofendido" por la idea de entrar al torneo mediante privilegios políticos y no por méritos deportivos.

Pio Esposito lamenta la eliminación de Italia en un partido que parecía puesto para que ellos avanzaran al Mundial 2026. REUTERS

Desde Irán, la respuesta también fue firme. Autoridades y representantes diplomáticos denunciaron la propuesta como una muestra de interferencia política en el deporte, insistiendo en que su clasificación fue conseguida de manera legítima en las eliminatorias asiáticas.

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán han escalado en los últimos meses, lo que ha generado incertidumbre en torno a la participación del combinado asiático. Incluso se ha especulado sobre posibles cambios de sede para sus partidos o preocupaciones relacionadas con la seguridad de los jugadores.

No obstante, la FIFA ha mantenido una postura clara: el futbol debe mantenerse al margen de conflictos políticos. Su presidente, Gianni Infantino, ha reiterado que el objetivo es garantizar que todas las selecciones clasificadas participen en igualdad de condiciones, evitando precedentes que puedan comprometer la integridad del torneo.

El reglamento del organismo establece que, en caso de una eventual baja, el reemplazo debería provenir de la misma confederación, lo que descarta automáticamente a una selección europea como Italia. Esto refuerza la inviabilidad de la propuesta desde un punto de vista normativo.

Por ahora, el calendario se mantiene sin cambios. Irán está encuadrado en el Grupo G, con partidos programados en Los Ángeles y Seattle contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Aunque el conflicto en Oriente Medio generó dudas iniciales y peticiones de trasladar sus sedes a México, la FIFA espera que la situación sea pacífica para cuando el balón comience a rodar el 11 de junio de 2026.