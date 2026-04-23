Joel Huiqui, de la 'Muertinha' y la 'Huiquipedia' a nuevo técnico de Cruz Azul

La Liga MX siempre regala historias que parecen sacadas de un guion de realismo mágico, y la más reciente ocurre en la Noria. Tras la sorpresiva salida de Nicolás Larcamón, la directiva de Cruz Azul decidió apostar por la mística y el conocimiento de casa. El elegido para apagar el fuego en la última jornada del Clausura 2026 y encarar los Cuartos de Final no es otro que Joel Huiqui, un personaje que trasciende lo deportivo para instalarse en el folclor nacional.

Joel Huiqui con pants azul de Cruz Azul. Mexsport

Para el aficionado promedio, Huiqui no solo representa solidez defensiva o amor a los colores celestes; representa carisma puro. El exzaguero, quien ya acumuló experiencia valiosa en las fuerzas básicas y como auxiliar técnico de figuras como Vicente Sánchez y Joaquín Moreno, hoy recibe la oportunidad de oro. Su gestión llega respaldada por el reciente éxito en la Concacaf Champions Cup 2025, pero su verdadera fama radica en momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva del país.

EL DÍA QUE NACIÓ LA LEYENDA DE LA 'MUERTINHA'

Si existe una jugada que define la astucia (y el descaro) en una cancha de futbol, esa es la famosa 'Muertinha'. Corría el 5 de diciembre de 2009, en una tensa semifinal entre Cruz Azul y Morelia. En un descuido de la zaga, el balón quedó a merced de Wilson Tiago para fusilar la portería cementera. Fue ahí cuando el hoy estratega, derribado en el área, estiró la mano para arrebatarle el esférico al rival y, acto seguido, se quedó inmóvil, fingiendo un desmayo o una lesión súbita.

Joel Huiqui haciendo la famosa 'Muertinha'. Mexsport

El árbitro Paul Delgadillo compró la actuación y no señaló el penal clarísimo. Aquella maniobra, que bien pudo ser una tragedia deportiva, terminó como una anécdota cómica que catapultó a Joel Huiqui a la viralidad mucho antes de que las redes sociales dominaran el mundo. Ese ingenio para resolver situaciones límite es, precisamente, lo que la afición espera ver ahora desde la zona técnica, aunque esta vez bajo el reglamento y con la pizarra en la mano.

DE LA 'HUIQUIPEDIA' A LA ESTRATEGIA TÁCTICA EN LA NORIA

Pero el legado del nuevo timonel no terminó en el césped. Tras colgar los botines, el sinaloense demostró su versatilidad frente a las cámaras de Imagen Televisión. Ahí nació la 'Huiquipedia', una sección donde el exjugador explicaba términos complejos y curiosidades del balompié con una solemnidad que encantó a los televidentes. El nombre, un ingenioso juego de palabras con la famosa enciclopedia digital, consolidó su imagen como un estudioso del juego, capaz de conectar con el público de una forma orgánica y divertida.

Ahora, el reto es mucho mayor que explicar el origen del término 'Pichichi'. El DT interino asume la responsabilidad de guiar a un Cruz Azul herido tras la destitución de su anterior estratega. Con el conocimiento profundo de las categorías Sub-23 y Sub-21, Huiqui busca inyectar esa identidad que tanto reclama la grada. El paso de los medios de comunicación al banquillo principal de la Liga MX marca la culminación de un proceso de formación que lo llevó a ser parte del cuerpo técnico campeón internacional apenas el año pasado. La afición celeste espera que la sabiduría de la 'Huiquipedia' se traduzca en una estrategia ganadora que los lleve a levantar el título.