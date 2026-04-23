Estrella del América se estrenará como pitcher en Grandes Ligas

Israel Reyes tendrá un momento fuera de lo habitual en su carrera como futbolista. El defensor de América y seleccionado nacional se presentará en el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú para realizar el lanzamiento ceremonial de la primera bola en la Mexico City Series 2026 de las Grandes Ligas.

El jugador azulcrema será parte de las actividades del domingo en la serie entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, convirtiéndose en uno de los rostros mexicanos que conectan al futbol con el beisbol en un evento que vuelve a poner a la capital del país en el mapa de MLB.

Para Reyes, nacido en El Grullo, Jalisco, el momento representará un guiño simbólico a su versatilidad como atleta, pero también un reconocimiento a su presencia como seleccionado nacional en una vitrina internacional distinta. El zaguero, habitual en convocatorias de la Selección Mexicana, ahora cambiará momentáneamente el balón por la pelota de beisbol en un escenario de Grandes Ligas.

La Mexico City Series 2026 marcará la tercera ocasión en la que la temporada regular de Grandes Ligas visita la Ciudad de México en años recientes, consolidando el crecimiento del beisbol en el país. En ese contexto, la participación de figuras de otros deportes como Reyes refuerza el alcance mediático del evento y su conexión con distintas audiencias.

El entorno del evento también estará cargado de actividades para los aficionados, con experiencias en distintos puntos de la ciudad, incluyendo activaciones en Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, así como iniciativas para acercar el juego a nuevos públicos.

En cuanto al resto de protagonistas, el sábado el lanzamiento de la primera bola estará a cargo de los luchadores mexicanos de la WWE Rey Mysterio y Rey Fénix, mientras que el anuncio de “play ball” lo realizará Luis González, estrella de los Diamondbacks de Arizona, quien jugó en su momento en el beisbol mexicano.

La entrega de la pelota será responsabilidad de Jorge Cantú, jugador tres veces convocado por México al Clásico Mundial de Beisbol y con una carrera de más de 100 jonrones en Ligas Mayores.

Para el domingo, junto a la presencia de Reyes, la encargada de cantar el Himno Nacional Mexicano será Melissa Robles, mientras que el sábado lo hará Paty Cantú. En ambos juegos, el himno de Estados Unidos será interpretado por Luis Ángel.

Así, entre beisbol, futbol, lucha libre y música, la figura de Israel Reyes se suma como uno de los nombres que le darán identidad mexicana a un fin de semana que vuelve a colocar a la Ciudad de México en el calendario de las Grandes Ligas.