La promesa de Duilio Davino a los convocados que se perderán la Liguilla

Javier Aguirre afina los últimos detalles para dar a conocer la lista de convocados que militan en la Liga MX y serán llamados para representar a México en el Mundial 2026, sin embargo, quienes reciban la invitación se perderán la Liguilla del Clausura 2026; Duilio Davino hace una promesa a cada uno de los involucrados.

Siendo el miércoles 6 de mayo el día marcado en el calendario para que reporte cada uno de los futbolistas de Liga MX a la concentración del Tri, Duilio Davino compartió que será una semana antes de disputarse la Jornada 17 cuando se revelen los jugadores que Aguirre le arrebatará a los clubes para la Fiesta Grande.

En esta ocasión, el militar en la Liga MX y ser llamado al Mundial con la Selección Mexicana tendrá la repercusión de no poder disputar la Liguilla con sus equipos, por lo que Davino le prometió a cada uno de los futbolistas que quien sea parte de la lista que está por revelarse en los siguientes días, estará en el Mundial 2026:

Los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en Liguilla, no va a haber ninguno que esté en la lista, que se pierda a la Liguilla y no vaya al Mundial”, aseguró el Director Deportivo de las Selecciones Nacionales Mayores Varoniles.

El equipo que más podría llegar a sufrir con este acuerdo realizado entre la FMF y los clubes es Chivas, quienes en las últimas convocatorias han prestado a 6 de sus jugadores: Raúl Tala Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Piojo Alvarado y Armando Hormiga González.

Cabe señalar que ninguno de los 8 equipos que dispute la Liguilla podrá reforzarse con nuevos futbolistas para esta fase del Clausura 2026 de Liga MX, ya que FIFA negó el permiso solicitado a la Liga MX.

BFG