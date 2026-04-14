Raphinha se calienta con afición del Atlético: "En la próxima ronda se van a casa"

El fervor del futbol europeo regaló un nuevo episodio lleno de controversia y rivalidad. La reciente eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League dejó los ánimos a flor de piel. Aunque el cuadro catalán dominó las acciones sobre el césped del Estadio Metropolitano durante gran parte del encuentro, la falta de contundencia frente al arco cobró una factura carísima y sentenció su adiós del torneo. La frustración invadió de inmediato a la plantilla blaugrana, pero quien acaparó todas las miradas por su reacción visceral fue Raphinha, protagonizando un tenso y acalorado cruce con la grada local.

Raphinha en el campo junto a Lamine Yamal. REUTERS

EL POLÉMICO ENCONTRONAZO SOBRE EL CÉSPED DEL METROPOLITANO

El atacante sudamericano vivió el partido con una impotencia enorme. Una lesión sufrida previamente durante su convocatoria con la selección de Brasil le impidió disputar esta llave crucial, obligándolo a observar la caída de sus compañeros desde la distancia y sin poder intervenir. Tras escuchar el silbatazo final que consumó la tragedia deportiva, el brasileño bajó al terreno de juego. Allí, la algarabía desbordada de la parcialidad colchonera terminó por colmar su paciencia. Las burlas y los ensordecedores cánticos de victoria encendieron la mecha, desatando la furia del extremo derecho.

A través de las distintas plataformas digitales circuló rápidamente un video donde se observa el momento exacto en que Raphinha se engancha severamente con los seguidores rojiblancos. Lejos de guardar la compostura que exige su posición, el jugador miró fijamente a la tribuna y lanzó una advertencia tajante que encendió la polémica: "Para afuera en la siguiente ronda". Las cámaras captaron la lectura de sus labios con absoluta claridad, además de registrar los ademanes con las manos que el futbolista realizó repetidamente para dejar en claro que el sueño europeo del equipo madrileño terminaría muy pronto.

UN CIERRE DE TEMPORADA CON RUMBOS TOTALMENTE DISTINTOS

Esta dolorosa eliminación golpeó fuerte en el orgullo de la institución culé. Con el anhelo continental destruido, el equipo enfocará todas sus energías restantes en conquistar LaLiga. En el torneo doméstico, el panorama luce mucho más alentador para ellos, ya que dominan la cima de la clasificación general con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. Cabe recordar que la herida con los colchoneros traía sal previa, pues apenas unas semanas atrás, el propio conjunto madrileño los eliminó de forma dramática en las semifinales de la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid echa al Barcelona de la Champions Reuters

Por el otro lado, la escuadra capitalina vive horas de absoluta fiesta y motivación desbordante. Su agenda deportiva luce repleta de compromisos vitales en los próximos días. Este mismo sábado saltarán a la cancha para disputar la gran final de la competencia copera frente a la Real Sociedad, buscando levantar un título de suma importancia para coronar su excelente semestre. Mientras tanto, en el frente internacional, la directiva y el cuerpo técnico aguardan pacientemente para conocer a su próximo rival en la justa europea, el cual saldrá del intenso choque entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa. El futbol siempre da revanchas, pero por ahora, el polémico dardo del delantero brasileño quedó clavado en el ambiente rojiblanco.