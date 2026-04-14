Red Bull se desmorona: La posible salida de Schmitz pone en jaque la estabilidad 

La caída de Red Bull Racing parece que no tiene fin en cuanto a la fuga de talentos y el nombre más reciente que se une a una posible salida del equipo austriaco es el de la estratega Hannah Schmitz, la artífice de victorias memorables, quien podría ser la próxima en abandonar el barco.

La posible salida de Schmitz se suma a un ambiente complicado que debe sortear Laurent Mekies. Recientemente, la FIA ha reprendido formalmente al equipo debido al comportamiento de Max Verstappen durante el Gran Premio de Japón, donde el neerlandés se negó a comparecer en rueda de prensa hasta que un periodista específico abandonara la sala.

El "efecto dominó" y el sueño de Ferrari

Aunque desde Italia el periodista Giuliano Duchessa ha desmentido un interés inmediato de Ferrari por Schmitz, el mercado de fichajes (la famosa Silly Season) sugiere movimientos mucho más ambiciosos. Las especulaciones sitúan a Verstappen en el radar de Maranello, especialmente si el proyecto de Lewis Hamilton no logra los resultados esperados a corto plazo.

Con la salida de figuras que formaban el círculo de confianza de Max, su permanencia en Red Bull para 2027 es, hoy más que nunca, una incógnita.

El desmantelamiento de un imperio: Quiénes han salido de Red Bull en los últimos meses

La fuga de cerebros en Red Bull no es un evento aislado, sino una tendencia: