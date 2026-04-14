Sin censura: cuando la realidad supera el ridículo

A CARMEN SALINAS NI LA DEJAN DESCANSAR EN PAZ

Lo que ocurrió con el podcast de Saskia Niño de Rivera rebasa cualquier línea de respeto.

Resulta que el abogado Gerardo Rincón, junto con María Eugenia Plascencia, hija de la querida Carmen Salinas, ya preparan una demanda por daño moral. ¿La razón? Un episodio del podcast Penitencia donde entrevistaron a un convicto que se hace llamar El Beto.

Y aquí viene lo verdaderamente indignante.

El sujeto lanzó acusaciones absolutamente delirantes contra Carmen Salinas, una mujer que ya no está para defenderse. Habló de cosas tan absurdas como supuestos rituales, compra de niños, perritos satánicos… una locura total.

Pero lo grave no es sólo que el convicto lo diga —porque cualquiera puede decir barbaridades—, sino que el contenido fue editado.

Sí, editado.

Eliminaron nombres de otras personas mencionadas… pero dejaron el de Carmen Salinas. ¿Casualidad? No lo creo.

Eso ya no es descuido. Eso es decisión editorial.

Y cuando decides dejar el nombre de una mujer fallecida para generar morbo, rating o reproducciones, entonces ya no estamos hablando de periodismo ni de libertad de expresión… estamos hablando de irresponsabilidad.

Y las consecuencias legales vienen en camino.

Bien por la familia. Porque la memoria también se defiende.

EMILIANO AGUILAR: MÁS RUIDO QUE TALENTO

Ahora vámonos con otro personaje que parece vivir en su propia película de acción… pero de bajo presupuesto.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, ahora resulta que quiere subirse al Ring Royale. Pero no a una pelea normal… no, él quiere enfrentarse a tres al mismo tiempo.

¿Y quiénes son sus objetivos? Nada menos que Christian Nodal, el influencer Kuno y su propio hermano Leonardo Aguilar.

Así como lo leen.

Uno pensaría que es broma… pero no.

Esto me recordó inmediatamente a aquel ridículo episodio de Carlos Trejo, que juraba que iba a mandar al hospital a Alfredo Adame… y terminó siendo exactamente al revés.

Mucho ruido, mucha amenaza… y a la hora de la verdad, nada.

Porque una cosa es hablar… y otra muy distinta es subirte al ring.

Pero, más allá de eso, aquí la pregunta es:

¿qué está buscando Emiliano?

Porque talento musical… perdón, pero no se le conoce.

Entonces, ¿la vía es la polémica?, ¿el escándalo?, ¿la provocación?

Y si tanto le gusta jugar al rudo, yo tengo una mejor idea: que lo contraten en Hollywood.

Porque parece más inspirado en Rambo, en Van Damme o en Steven Seagal que en cualquier escenario musical.

NODAL Y EL “ERROR” QUE NADIE CREE

Y hablando de Christian Nodal… lo de su nuevo video ya raya en lo absurdo.

El video de El amigo (o como usted lo haya visto circulando) presenta a una modelo que no sólo se parece… es prácticamente idéntica a la madre de su hija.

Mismos rasgos, mismo tipo físico… incluso el styling parece apuntar en esa dirección.

¿Y qué dicen?

Que fue coincidencia.

Por favor.

En una producción donde se cuidan hasta los colores del fondo, ¿vamos a creer que elegir a una mujer con esas características fue casualidad?

Después salió el director —un creador español— a dar la cara, asumir la responsabilidad y hasta pedir disculpas a Ángela Aguilar.

Pero aquí el fondo es otro.

¿Esto fue un error… o una estrategia?

Porque, en estos tiempos, la polémica vende. Y vaya que vende.

Yo, sinceramente, no creo en las casualidades cuando hay tanto dinero y tanta planeación de por medio.

DANNA, BELINDA Y LA “SALA DEL DESPECHO”

En contraste, hubo algo que sí llamó la atención… pero por razones distintas.

Ver a Danna y a Belinda juntas en Madrid, cantando en la famosa “Sala del Despecho”, fue una imagen potente.

Dos figuras que en algún momento fueron colocadas como rivales… ahora compartiendo escenario.

Eso sí, siendo honestos, ninguna se sabía bien la canción de la otra.

Pero eso es lo de menos.

Lo importante aquí es el mensaje.

Y más cuando se habla de una posible colaboración donde, por cierto, ya dejaron fuera a

Kenia Os… cuando originalmente se hablaba de tres.

Curioso.

Porque cuando algo huele a éxito… siempre hay movimientos detrás.

ALBERTO DEL RÍO: AQUÍ NO HAY ESPECTÁCULO, HAY VIOLENCIA

Y mientras unos juegan a pelear… otros enfrentan consecuencias reales.

El caso de Alberto del Río, El Patrón, es gravísimo.

Fue detenido por violencia intrafamiliar en contra de su pareja. Ya salió bajo libertad condicional, pero el juicio está programado para octubre.

Y aquí no hay espacio para matices.

Si es culpable, que caiga todo el peso de la ley.

Porque no podemos seguir normalizando la violencia contra las mujeres.

No es espectáculo. No es chisme. Es un delito.

NODAL Y ÁNGELA: LA BODA QUE QUIZÁ NUNCA LLEGUE

Y cerramos con otra historia… que parece más novela que realidad.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han decidido posponer su boda.

¿La razón? La inseguridad en Zacatecas.

Así lo dijo él.

Y uno se queda pensando…

Si van a esperar a que mejore la seguridad en ese estado… quizá nunca se casen.

Así de crudo.

Porque todos sabemos que ese problema no se resuelve de la noche a la mañana.

CIERRE

Entre demandas, amenazas, videos sospechosos, pleitos mediáticos y violencia real… el espectáculo en México vive un momento donde la línea entre lo absurdo y lo preocupante cada vez es más delgada.

Y aquí seguimos, contando lo que muchos quisieran ocultar.

Porque si algo tengo claro después de tantos años… es que la verdad, aunque incomode, siempre termina saliendo.

Y aquí siempre lo diré sin censura.