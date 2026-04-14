Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 14 de abril de 2026

LA VISA

¿Qué tanto me debo cuidar por lo que tengo en mis aparatos cuando voy a solicitar visa o cuando entro a Estados Unidos?

R. Éste es uno de esos casos que que demasiada precaución no sale sobrando. Le comparto que en una solicitud de visa para Estados Unidos, las redes sociales pueden influir en la evaluación del solicitante. Ya no basta con entregar documentos correctos: la identidad digital debe ser coherente y verificable. Las autoridades pueden revisar perfiles públicos para confirmar que la información declarada —empleos, fechas, residencia, propósito del viaje— coincide con la actividad en línea.

Antes de la entrevista consular conviene revisar toda la actividad digital, incluidas cuentas antiguas. Inconsistencias, errores o publicaciones que puedan malinterpretarse generan dudas. No se trata de construir una identidad “perfecta”, sino de evitar contradicciones. Borrar contenido de golpe antes de la cita puede ser contraproducente; es mejor ajustar con calma y decidir qué mantener visible.

Al llegar a Estados Unidos, la coherencia sigue siendo clave. El oficial migratorio puede contrastar tus respuestas con lo que aparece públicamente en internet. Por eso, las redes sociales forman parte de la preparación del viaje, no un detalle menor.

SAL EN EL CAFÉ

¿Verdad o mito que un poco de sal mejora el sabor del café?

R. Salar el café suena a travesura culinaria, pero tiene una lógica química impecable. La idea no es convertir la taza en caldo de mar, sino usar una pizca, casi simbólica, para corregir defectos naturales del café.

La razón principal es que el café amargo no es sólo “fuerte”: suele ser resultado de sobreextracción, tueste muy oscuro o agua demasiado caliente. La sal —en cantidades microscópicas— bloquea los receptores del amargor en la lengua y deja pasar mejor los sabores dulces y tostados.

Lo que realmente hace la sal:

• Reduce el amargor sin necesidad de azúcar.

• Redondea el sabor en cafés baratos o muy tostados.

• Realza notas dulces que ya estaban ahí, pero escondidas.

• Suaviza la acidez cuando el café es demasiado punzante.

Cuánta sal:

Una punta de cuchillo o un par de granos. Más que eso, arruinas la taza.

Quién lo respalda:

No es un truco de TikTok: marineros, cocineros y hasta Alton Brown lo recomiendan desde hace años. En regiones donde el agua es muy dura, la sal se usa para equilibrar sabores.

La sal no convierte un mal café en uno bueno, pero sí puede rescatar uno mediocre y afinar uno decente. Es un ajuste fino, no un cambio de receta.

LOS HORIZONTALES

¿Por qué algunas camisas traen ojales horizontales, el primero y el último?

R. En muchas camisas de vestir notará algo interesante en los ojales situados en los extremos superior e inferior: se trata de aberturas horizontales, mientras que el resto son verticales. Esta sutil variación constituye una ingeniosa solución para evitar que dichos botones se desabrochen accidentalmente.

Los ojales verticales resultan más fáciles de abrochar; sin embargo, esto implica también que sean más propensos a desabrocharse, lo cual no resulta ideal en zonas sometidas a mayor tensión, como el cuello o la cintura. Los ojales horizontales reducen la probabilidad de que los botones superior e inferior se suelten al ajustarse la corbata, al tirar del cuello o de la parte baja de la camisa, o al meterla y sacarla del pantalón.