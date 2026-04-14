Clavados de World Aquatics este verano en Guadalajara, de gran ayuda para olímpica Aranza Vázquez 

Celebrar un evento de clavados de la World Aquatics en México es una posibilidad que Aranza Vázquez valora para pulir detalles de mentalidad, una vez que el equipo nacional de clavados retorne de la Superfinal de la World Cup en Pekín, China (1-3 de mayo).

“Siento que me apoyaría por la cuestión del público, obvio se siente más nervios cuando hay más público, estará lleno de mexicanos, esa parte de saber controlar los nervios te sirve para las competencias que vienen, y lo normal para saber qué mejorar”, explicó la dos veces olímpica en entrevista con Excélsior.

Tras la cancelación de la parada de la World Cup en Guadalajara (5-8 de marzo), por los eventos de violencia en diversas ciudades del país por grupos delictivos, como respuesta al abatimiento del líder narcotraficante Nemesio Oseguera “el Mencho”, las autoridades deportivas mexicanas y la World Aquatics han mantenido constantes pláticas, por lo que un evento sería posible durante el mes de julio, en la misma sede tapatía.

“Sería una gran oportunidad, a lo mejor no es parte del calendario de las copas del mundo, pero sería una gran competencia para mejorar y aprovechar muchísimo”, analizó la clavadista.

Sobre la cancelación de la fecha en Guadalajara, Aranza Vázquez vio el lado positivo para la preparación rumbo a China.

“La verdad no alteró tanto nuestra planeación, nos dio tiempo para preparar China, de cierto modo ayudó, pero claro que mi familia ya tenía boletos, la reserva del hotel, muchas otras familias tenían listo el viaje, para mí era competir en casa y tener apoyo mexicano.

“Fue un golpe la cancelación, pero gracias a nuestra preparación no nos afectó, pero sí emocionalmente, es algo que no estaba en nuestro control, estuvo fuera de las manos de directivos, etc. Pero sí estaba emocionada y ni modo a la otra, el próximo año si Dios quiere una Copa Mundial en Guadalajara”, resaltó.

Al momento, Fernando Platas mantiene las últimas negociaciones con World Aquatics para que el arribo de una competencia con aval se celebre este verano en Guadalajara, aunque fuera del serial.

Aranza Vázquez inspira en el WEF 2026

Por otro lado, Aranza Vázquez, ya instada de nuevo con su familia en La Paz, Baja California, sus estudios concluidos en Comunicación y Ciencias del Deporte, se dijo plena y disfruta del nuevo proceso olímpico, aunque no niega la “espinita clavada” por medalla.

“En París estuve peleando medallas hasta las semifinales, me quedé claramente con la espinita, saber que pude estar ahí, sí te da la confianza de seguir, de sacarme esa espina en todas las competencias y prepararnos para Los Ángeles 2028.

“Estoy muy contenta, he logrado cosas que en mis sueños ya había visto, decir que soy dos veces clavadista olímpica es un sueño, poder cumplir mis sueños y llegar lejos me hace sentir feliz, a veces es importante recordarme eso porque somos competitivos los atletas y si no hay medalla no nos gusta el resultad, pero todo lo hecho en mi carrera es increíble, estoy súper feliz y estoy más hambrienta para lo que viene”, advirtió la clavadista de 23 años, quien adelantó que en la categoría del salto de trampolín sincronizado podría hacer pareja con Carolina Mendoza.

Parte de su emoción proviene de la experiencia de compartir su historia de vida ante el público del Women Economic Forum Iberoamérica 2026.

“Me encanta compartir mis experiencias, que pueda conectar con alguien y que sepan que no importan las adversidades, que siempre se puede llegar lejos, el compartirlo en un foro tan especial e importante frente a mujeres empresarias que han roto barreras, es especial”.

En ese sentido, para Aranza Vázquez lo que hace ruido en la búsqueda de la equidad de género en el deporte, es el menosprecio que sufre la rama femenil de prácticamente todas las disciplinas.

“Lo veía mucho en Estados Unidos, en los equipos de basquetbol son importantes, de mi universidad donde la que salió Michael Jordan (Universidad de North Carolina) y veía diferencia entre equipos de hombres y mujeres, a ellos con patrocinios fuertes al año y a las mujeres a veces batallaban para ir a las competencias, esa parte fue difícil de ver, porque Estados Unidos tiene mucho dinero y todo un sistema universitario, pero increíblemente no era igualitario, se notaba”, lamentó.

Respecto al panorama del deporte mexicano, Aranza Vázquez reconoció la labor de María José Alcalá en la presidencia del Comité Olímpico Mexicano.

“Maryjose ha hecho un gran trabajo en busca de patrocinios, de mentalidad de dar a los deportistas el apoyo, me ha apoyado de verdad y podrán estar de acuerdo otros deportistas que el apoyo de estos últimos años ha sido diferente, lo vimos en París 2024 que tantos atletas fuimos, da la pauta a que más patrocinios se sumen y que nos apuesten, será algo que también podamos hacer en los Juegos Olímpicos del 2028”, concluyó.

Aranza Vázquez participó en la ponencia “Aliados del éxito, ¿cómo el patrocinio transforma el destino de los atletas?” del WEF 2026, junto con María José Alcalá, presidenta del COM, y la exclavadista Adriana Jiménez, hoy vicepresidenta de la Federación Mexicana de Clavados de Altura.