Lula pone a Neymar como asunto de Estado: "Debería ir a la selección, es joven todavía"

El futuro de Neymar Jr. con la selección brasileña ha escalado a la esfera política, convirtiéndose en un asunto de Estado que ahora es comentado por la máxima autoridad del país. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este martes que sostuvo una conversación sobre el astro con el propio entrenador de la Seleção, Carlo Ancelotti, enviando un mensaje claro al delantero: su prestigio ya no es suficiente para asegurar un puesto en el Mundial de Norteamérica.

Lula relató que el estratega italiano le consultó directamente su opinión sobre la convocatoria de Neymar. El presidente respondió con una mezcla de respaldo y exigencia: "Oye, Ancelotti, si él estuviese físicamente preparado, tiene futbol". Esta condición subraya el dilema del máximo anotador histórico de la Canarinha (con 79 goles), ausente desde que Ancelotti asumió el cargo el año pasado y cuya última aparición con la selección fue en octubre de 2023, dejando su registro en 128 encuentros.

Lula es un gran aficionado al futbol. Reuters

El mensaje de Lula a Neymar, quien actualmente tiene 34 años, fue contundente y con tintes de desafío profesional. El presidente le sugirió tomar como espejo a otras leyendas del futbol. "Si él quiere, tiene que ser profesional. Él puede verse en el espejo de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, y debería ir a la selección nacional porque es joven todavía".

Neymar se ha visto limitado por recurrentes lesiones en el Santos. Este año solo ha jugado siete de los 21 partidos disputados por el club paulista en todos los torneos tras reaparecer en febrero luego de una cirugía en la rodilla izquierda.

Con el Santos, Neymar ha tenido una etapa de altibajos. Reuters

En un claro ultimátum, Lula concluyó que el atacante "no puede querer ir por su nombre, tiene que querer ir por su futbol", reafirmando que un lugar en el Mundial sólo se gana por mérito y condición física, no por la reputación ni el pasado, por muy brillante que haya sido.

Carlo Ancelotti anunciará el 18 de mayo a sus 26 convocados para la Copa del Mundo, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.