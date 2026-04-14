VIDEO: Heung Min Son reacciona tras conocer el Estadio Cuauhtémoc

Heung Min Son conoció el Estadio Cuauhtémoc previo a enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final de vuelta en la Concachampions 2026, donde el delantero surcoreano mostró su sorpresa ante el recinto dos veces mundialista.

Una noche antes de que LAFC se enfrente a Cruz Azul en la cancha del Cuauhtémoc, los futbolistas reconocieron el terreno de juego y, una vez que Heung Min Son salió al campo, su cara de incredulidad se convirtió en un clip viral.

Luego de haber impuesto condiciones 3-0 en el partido de ida, LAFC cuenta con amplia ventaja sobre La Máquina de Nicolás Larcamón, misma que no logra una victoria desde 6 partidos y esta noche deberá anotar al menos 3 goles para soñar con su boleto a las Semifinales del certamen en el que defiende la corona obtenida en la temporada anterior.

Será este martes 14 de abril cuando LAFC se enfrente a Cruz Azul en punto de las 19:00 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México para revelar al primer semifinalista de la Concachampions 2026.

Ensanchando su vínculo con México, Heung Min Son se convirtió en un jugador fundamental para Corea del Sur durante el Mundial de Rusia 2018, siendo factor para que México avanzara en la Fase de Grupos y ganándose el cariño y apoyo de la afición Tricolor desde entonces.

Será en el Mundial 2026 cuando Heung Min Son vuelva a verse las caras ante México en una Copa Mundial de la FIFA, encuentro que se dará en Guadalajara y que representará el segundo partido de la Fase de Grupos para ambos combinados que podrían sellar –o no- su sitio en la siguiente ronda del certamen que arrancará el próximo jueves 11 de junio.

BFG