Revelan las fechas para prelistas y listas finales para el Mundial 2026

Las selecciones que participarán en el Mundial 2026 tendrán dos fechas límite para dar a conocer su prelista y lista final de cara al torneo, que iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, que este sábado será reinaugurado con el partido entre México y Portugal.

La lista final de las selecciones constará de 26 futbolistas, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA QUE DEN A CONOCER LA PRELISTA PARA EL MUNDIAL 2026?

- El 11 de mayo. Los técnicos tienen la opción de incluir una prelista de 35 hasta 55 jugadores.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA QUE DEN A CONOCER LA LISTA FINAL PARA EL MUNDIAL 2026?

- El 30 de mayo. A falta de confirmarse, ese día se disputará la final de la Champions League.

La lista final de cada selección constará de 26 futbolistas Reuters

Después de ese plazo, las selecciones podrán modificar sus listas en caso de lesión de algún convocado, con su respectivo visto bueno de la FIFA.

Este jueves arrancan los Repechajes para el Mundial 2026 y el próximo 31 de marzo se conocerán a las seis selecciones que faltan para conformar a las 48 en total que participarán en el torneo.

México y Sudáfrica abrirá el telón del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, recinto que hará historia por ser el único que ha organizado tres partidos inaugurales.