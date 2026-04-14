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Concachampions: Cruz Azul vs Los Angeles FC - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)

Sigue EN VIVO el partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup en nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Escudos de Cruz Azul y Los Angeles FCFoto: Redes Sociales
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Concachampions: Cruz Azul vs Los Angeles FC - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)
20' Tarjeta amarilla para Los Angeles FC

Mathieu Choiniere es amonestado por un golpe sobre Andrés Montaño

18'¡¡¡Gooooooooooooooooooooool de Cruz Azul!!!

Gabriel 'Toro' Fernández engaña desde el punto penal a Hugo Lloris y abre el marcador

15'¡¡Penal para Cruz Azul!!

Gabriel Fernández es derribado dentro del área tras ser sujetado de los hombros

15'¡¡Atajadón de Hugo Lloris!!

Remate de Gabriel 'Toro' Fernández que rechaza a tiro de esquina el portero francés de Los Angeles FC

12'Tarjeta amarilla para Los Angeles FC

Denis Bouanga es amonestado por empujar a jugadores de Cruz Azul

12'Dos tarjetas amarillas para Cruz Azul

Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez son amonestados, el primero por una falta y el segundo por una protesta al árbitro Iván Barton

10'El Estadio Cuauhtémoc busca presenciar una noche histórica para Cruz Azul
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Postal del Estadio Cuauhtémoc.Mexsport
8'¡¡Ceercaa Cruz Azul!!

Disparo de Erik Lira que se va por encima de la portería visitante

6'¡Contragolpe de Los Angeles FC!

Nuevamente el equipo de la MLS pone en peligro a Cruz Azul con su velocidad, pero no consiguen terminar la jugada

4'Cruz Azul comienza presionando y buscando un tempranero

La Máquina se lanza al frente, pero con poca precisión 

2'Primer balón de Cruz Azul al área

Carlos Rodríguez filtra una pelota que es rechazada de cabeza por la zaga angelina

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido de vuelta entre Cruz Azul y Los Angeles FC!!

La Máquina va por una auténtica hazaña en la Concachampions

19:00¡¡Salen los equipos a la cancha del Estadio Cuauhtémoc!!
18:25 HrsAlineación de Cruz Azul
18:20 HrsAlineación de Los Angeles FC
18:15 Hrs¡¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Cruz Azul y Los Angeles FC

La Máquina llega a este partido con una desventaja de tres goles

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