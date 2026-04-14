Concachampions: Cruz Azul vs Los Angeles FC - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)
Sigue EN VIVO el partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup en nuestro Minuto a Minuto
Mathieu Choiniere es amonestado por un golpe sobre Andrés Montaño
Gabriel 'Toro' Fernández engaña desde el punto penal a Hugo Lloris y abre el marcador
Gabriel Fernández es derribado dentro del área tras ser sujetado de los hombros
Remate de Gabriel 'Toro' Fernández que rechaza a tiro de esquina el portero francés de Los Angeles FC
Denis Bouanga es amonestado por empujar a jugadores de Cruz Azul
Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez son amonestados, el primero por una falta y el segundo por una protesta al árbitro Iván Barton
Disparo de Erik Lira que se va por encima de la portería visitante
Nuevamente el equipo de la MLS pone en peligro a Cruz Azul con su velocidad, pero no consiguen terminar la jugada
La Máquina se lanza al frente, pero con poca precisión
Carlos Rodríguez filtra una pelota que es rechazada de cabeza por la zaga angelina
La Máquina va por una auténtica hazaña en la Concachampions
La Máquina llega a este partido con una desventaja de tres goles