El futuro de Nico Paz empieza a dar de qué hablar, pues desde la campaña pasada es uno de los jugadores más destacados. Sus actuaciones con el Como 1907 han despertado el interés de distintos clubes europeos, entre ellos el Manchester United, que ya habría realizado sondeos para conocer su situación.

El sucesor de Lionel Messi —como es conocido en Argentina— tendría como prioridad seguir desarrollándose como futbolista; por ende, le interesa un proyecto en el cual tenga un rol protagónico y muchos minutos de juego.

Ahí es donde aparece el proyecto de los Red Devils, pues el futuro de Bruno Fernandes es incierto. El mediocampista no ha renovado su contrato debido a que solicita más años de los que le ofrece el conjunto inglés. Por ello, de acuerdo con información del medio estadunidense The Athletic, la directiva encabezada por Jason Wilcox ve en Nico Paz a un sucesor natural.

Nico Paz marca diferencia con el Como en Champions League REUTERS

El mediocampista ofensivo del Como 1907 ha registrado estadísticas destacadas en la actual temporada, ya que ostenta 14 contribuciones de gol en 16 partidos disputados. Promedia un 87 por ciento de precisión en sus pases y ha sido uno de los motores del buen momento del cuadro italiano.

Por ahora, no existe una oferta sobre la mesa del cuadro italiano, pero sí sondeos que ya fueron escuchados por Nico Paz, quien podría encontrar en el Manchester United una oportunidad para asumir un papel protagónico.

Nico Paz primero deberá arreglarse con el Real Madrid

Aunque el Manchester United y otros clubes, como el Arsenal comienzan a interesarse en el sucesor de Lionel Messi, el argentino primero deberá resolver su situación con el Real Madrid, que conserva una opción de recompra de 80 millones de euros para recuperar al jugador en 2027.

De esta manera, la Casa Blanca tiene mano en el futuro del mediocampista, pues antes de que cualquier pretendiente pueda avanzar en una negociación, deberá conocerse si el conjunto español hará válida su opción para traerlo de vuelta.

Sin embargo, de acuerdo con The Athletic, Paz no contempla actualmente ese regreso como su alternativa preferida, aunque su postura podría modificarse si el equipo español le garantiza un papel protagónico.

A esto se suma que el argentino comparte representante con Mauricio Pochettino, una relación que podría facilitar los contactos con el Manchester United. Mientras tanto, los interesados comienzan a aparecer, pero el Real Madrid conserva la primera palabra sobre el futuro de uno de los talentos más prometedores del futbol argentino.