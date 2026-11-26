Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el próximo 20 de diciembre, cuando participe en el partido de despedida de Carlos “Apache” Tévez en la Bombonera, estadio de Boca Juniors. El encuentro homenajeará la carrera del exdelantero, quien se retiró del futbol profesional en 2022.

Messi y Tévez compartieron vestidor con la Albiceleste y ahora se reencontrarán en el homenaje al jugador que también tuvo etapas en Boca Juniors, Manchester City, Juventus y Manchester United.

Aunque Tévez dejó la actividad profesional hace cuatro años, la despedida se realizará hasta diciembre. La Bombonera será el escenario del encuentro, debido a que Boca fue el equipo en el que debutó y el último club de su carrera.

Messi y otros invitados al homenaje

La confirmación de Messi es, hasta ahora, el anuncio más destacado de la lista de invitados, que continuará creciendo antes del partido. También está prevista la participación de futbolistas retirados y en activo que compartieron equipo con Tévez durante su trayectoria.

Sergio “Kun” Agüero formará parte del encuentro. El exdelantero coincidió con Tévez tanto en la Selección Argentina como en el Manchester City. Martín Palermo, con quien compartió en Boca Juniors, también estará presente en la celebración.

La lista incluye además a dos figuras internacionales que jugaron junto al Apache en clubes europeos. El arquero italiano Gianluigi Buffon coincidió con él en la Juventus, mientras que el inglés Rio Ferdinand fue su compañero en el Manchester United.

Leandro Paredes también acudirá al homenaje. Al igual que Messi, continúa en activo y participará en la despedida.

La despedida será el 20 de diciembre

El partido se disputará el 20 de diciembre en la Bombonera, la cancha de Boca Juniors en la que Tévez comenzó su carrera profesional y disputó su última etapa como futbolista.

El encuentro reunirá a compañeros de distintas etapas de su trayectoria, tanto de la Selección Argentina como de los clubes en los que jugó. La organización continuará anunciando invitados antes de la fecha del homenaje.

Messi, Agüero, Palermo, Buffon, Ferdinand y Paredes son los nombres confirmados hasta el momento. La lista permanece abierta mientras se acerca la despedida del exdelantero argentino.