En el corazón de Bolonia y el rugido de un público que se sentía dueño del escenario, Italia escribió otra página de leyenda y derrotó a España para conquistar su cuarta Copa Davis; la pareja de Musetti y Vavassori venció por 6-2 y 7-5 a Alcaraz y Granollers.

Lorenzo Musetti abrió el camino con una remontada de tres horas frente a Rafael Jódar: cedió el primer set en el tie-break, pero se impuso con autoridad en el segundo y el tercero (6-7, 6-2, 6-1), regalando el 1-0 a los azzurri.

Carlos Alcaraz, el gran favorito, respondió como se esperaba y doblegó a Flavio Cobolli por 6-2 y 7-6, igualando la final y sembrando la duda. Todo se decidió en el dobles decisivo: Musetti, de nuevo en pista, y Andrea Vavassori enfrentaron a Alcaraz y Marcel Granollers.

Italia celebrando el quinto título de Copa Davis de su historia REUTERS

El ambiente era eléctrico, casi claustrofóbico. Cada punto de los locales era celebrado como un gol en un clásico, y la presión del público italiano se notó especialmente cuando el dobles se puso cuesta arriba para los españoles.

Alcaraz y Granollers, que apenas habían jugado juntos en los últimos años, no encontraron el ritmo necesario para contrarrestar la solidez de la pareja azzurra. Musetti, héroe silencioso del día, y Vavassori gestionaron la ventaja con frialdad y cerraron el título ante una afición que no paró de cantar hasta el último punto.

Un tetracampeonato histórico para Italia

Con este triunfo, Italia encadena su cuarto título consecutivo (2023, 2024, 2025 y 2026) y suma su quinta Ensaladera en la historia.

Los azzurri se convierten en la primera selección que logra cuatro coronas seguidas desde que se abolió el Challenge Round a principios de los años setenta, cuando el campeón defensor accedía directamente a la final.

Solo Estados Unidos había encadenado más de dos títulos seguidos en la era moderna (cinco entre 1968 y 1972). Bajo la capitanía de Filippo Volandri, Italia ha construido una hegemonía basada en profundidad de plantilla, solidez en el dobles y la capacidad de encontrar héroes distintos en cada final: hoy le tocó a Musetti y Vavassori.

España, que buscaba su séptima copa y la revancha de 2025, se quedó a las puertas pese al liderazgo de Alcaraz. La Armada no pudo romper el dominio azzurro en una final que, por segundo año consecutivo, enfrentó a las mismas selecciones.

Italia no solo ha vuelto a lo más alto; ha establecido una dinastía en la competición por equipos más antigua del tenis. Con una generación que combina juventud, experiencia y un espíritu de equipo poco habitual en el tenis individual, los azzurri han convertido la Copa Davis en su terreno favorito. La pregunta ya no es si pueden ganar, sino hasta cuándo podrán sostener este reinado.