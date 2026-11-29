El Manchester City expresó su “decepción” por ciertas decisiones arbitrales durante el empate 2-2 ante Arsenal en el Emirates Stadium y anunció que este lunes solicitará explicaciones formales a Pro Ref, el comité de arbitraje del futbol inglés.

El encuentro de este domingo estuvo marcado por dos acciones revisadas por el videoarbitraje. La primera ocurrió cuando el City ganaba 2-1 y buscaba reducir la distancia con el líder; la segunda, en el último minuto del tiempo agregado, pudo representar una oportunidad para recuperar la ventaja.

La validación del empate de Arsenal

Al minuto 83, Jurriën Timber empujó un centro procedente de un tiro de esquina y marcó el tanto que igualó el encuentro. Antes del remate, Gabriel Magalhães realizó una carga sobre el arquero Gianluigi Donnarumma que, aparentemente, le impidió competir por el balón.

El VAR revisó la acción, pero el gol fue validado. El empate se mantuvo hasta el final del partido y dejó al Manchester City inconforme con la decisión del árbitro John Brooks y del equipo de videoarbitraje.

La segunda jugada cuestionada ocurrió en el cierre del tiempo agregado. Joško Gvardiol conectó un cabezazo con dirección a portería y el balón golpeó las manos de Viktor Gyökeres. El City reclamó una posible mano, pero, tras la intervención del VAR, no se señaló penal.

El encuentro terminó con reparto de puntos y la molestia del equipo dirigido por Enzo Maresca, que consideró que ambas decisiones tuvieron incidencia en el resultado.

El City pedirá explicaciones a Pro Ref

En su comunicado, el club manifestó: “El Manchester City está muy decepcionado con varias decisiones tomadas por los árbitros durante el partido de hoy contra el Arsenal”.

Además, informó que se dirigirá formalmente a Pro Ref este lunes para solicitar una explicación completa sobre las decisiones que considera clave. La petición incluirá tanto los criterios aplicados en el terreno de juego como el procedimiento del VAR.

“El Club se dirigirá formalmente a Pro Ref el lunes para solicitar una explicación completa de las decisiones clave del partido, incluyendo tanto los procesos de toma de decisiones en el terreno de juego como la aplicación del VAR”, señaló la institución.

Con el empate, Arsenal conserva una ventaja de seis puntos sobre Manchester City. La solicitud anunciada por el club inglés queda pendiente de la respuesta de Pro Ref.