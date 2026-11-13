El Manchester United podría quedarse sin su capitán

El panorama en los Red Devils luce poco alentador. Recientemente despidieron a Michael Carrick debido a los malos resultados del equipo, además de que en la actual temporada firmaron su peor arranque en los últimos 40 años en la Premier League, donde ocupan el penúltimo puesto de la clasificación general. Ahora podrían despedirse de su capitán, Bruno Fernandes.

El futuro del mediocampista ofensivo en Old Trafford es incierto, pues recientemente rechazó una segunda propuesta de renovación de la directiva del Manchester United, situación que apunta a que probablemente abandonará el barco del conjunto inglés para viajar a un nuevo destino, de acuerdo con información del medio The Athletic.

Las negociaciones para un nuevo vínculo entre el club y su capitán arrancaron en verano, cuando el portugués rechazó la primera oferta. Sin embargo, el segundo intento de la directiva, en días recientes, terminó con la misma postura: Bruno Fernandes no está convencido con ninguna de las propuestas.

Una de las principales razones por las que el mediocampista no quiere renovar con el Manchester United es que uno de sus requisitos es que el nuevo contrato se extienda hasta 2030, algo que no ha convencido a la directiva, pues se trata de un jugador de 32 años y existe la posibilidad de que su rendimiento disminuya en un futuro no muy lejano.

No obstante, Bruno Fernandes se ha mantenido como uno de los jugadores más destacados del futbol inglés en su posición, pues viene de establecer el récord histórico de asistencias con 21 y fue nombrado el jugador del año en la Premier League la temporada pasada.

De igual manera, en la actual campaña ha mantenido un rendimiento sólido, pese al mal momento que atraviesa su equipo, pues registra nueve contribuciones de gol en 14 partidos disputados. El Manchester United ha marcado 24 goles, por lo que Bruno Fernandes ha tenido un impacto aproximado del 35 por ciento en la producción ofensiva del equipo.

Debido a su aporte en el equipo, la directiva pretende alcanzar un acuerdo que permita mantenerlo como una de las figuras de su proyecto deportivo, sin embargo ya pusieron el ojo en el futbol italiano para ser el plan de emergencia.

Nico Paz apunta a ser el reemplazo

Ante la posibilidad de perder a Bruno Fernandes, el Manchester United tendría en la mira al argentino Nico Paz, actual mediocampista del COMO 1907, como una alternativa para reforzar su zona de creación, de acuerdo con información del medio británico The Sun.

El argentino, pese a no desempeñarse como delantero, suma 14 contribuciones de gol en el mismo número de partidos disputados, una cifra que respalda su capacidad ofensiva y lo coloca como una de las alternativas para ocupar el lugar del portugués en caso de concretarse su salida.