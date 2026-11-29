En las canchas duras de San Salvador, el mexicano Luis Carlos Álvarez se plantó frente al francés Timo Legout, cabeza de serie número 1, y no se dejó intimidar para terminar ganando por 7-6, 5-7 y 6-3 y levantar un título histórico para México.

El primer set fue un tira y afloja que terminó en tie-break: Álvarez se vio abajo 2-5, pero no se descompuso, se armó de paciencia y terminó llevándose el parcial 7-6(5) en un momento en el que muchos ya daban por cerrado el set.

El público empezó a inclinarse del lado del mexicano, que jugaba con esa mezcla de calma y fuego que lo ha caracterizado en las últimas semanas.

Legout no se quedó de brazos cruzados y respondió en el segundo set. El francés encontró su mejor tenis, quebró en los momentos clave y se llevó el parcial 7-5, empatando el partido y obligando a todo o nada.

En el tercero, Álvarez volvió a tomar el control. Con el servicio firme y la devolución agresiva, se adelantó y cerró 6-3 en un set que duró menos de lo esperado. Después de poco más de dos horas y media, el capitalino levantó los brazos: se había convertido en campeón del Challenger de El Salvador.

Luis Carlos y un título histórico para México

Este triunfo no es cualquier corona. Es el primero de un tenista mexicano en un ATP Challenger de individuales en 16 años.

La sequía se remonta a 2010, cuando Santiago González se coronó en el Challenger de León, Guanajuato. Desde entonces, ningún nacional había logrado levantar un trofeo de esta categoría en singles. Álvarez, de 22 años, acaba de romper esa maldición y lo hace en un momento de enorme confianza.

Con este título, el mexicano suma su primer trofeo en el circuito Challenger. Anteriormente había ganado cuatro títulos profesionales de menor categoría (ITF): el M15 de Fayetteville en 2025 y, este mismo año, el M25 de Guadalajara, el M15 de Zamora y el M25 de Chihuahua.

La corona de San Salvador es, por tanto, la número cinco de su carrera en singles y, sin duda, la de mayor peso hasta el momento. Además, llega después de una racha de 19 victorias consecutivas antes de la Final, lo que habla del estado de forma con el que arribó a El Salvador.

El logro tiene todavía más sabor porque Álvarez también se llevó el título de dobles del mismo torneo (junto a Jesse Flores), su primer Challenger en esa modalidad.

En pocos días, el capitalino pasó de ser un prometedor jugador de ITF a convertirse en el primer mexicano en 16 años en ganar un Challenger de individuales. Para el tenis mexicano, este domingo en San Salvador quedará marcado como el día en que la sequía finalmente terminó.