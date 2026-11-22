Liverpool goleó 4-0 al Manchester United en el debut de Mauricio Pochettino como entrenador de los Red Devils y los dejó una semana más en puestos de descenso de la Premier League. La expulsión de Leny Yoro al minuto ocho condicionó el encuentro y abrió el camino para que los locales construyeran una amplia ventaja.

El partido cambió antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Alexander Isak le ganó la posición a Matthijs de Ligt y quedó de frente al portero Senne Lammens. Yoro cometió una falta para detener el avance y recibió tarjeta roja por cortar una oportunidad manifiesta de gol.

En primera instancia, el árbitro señaló penal, pero el VAR corrigió la decisión al determinar que la infracción había ocurrido fuera del área. La expulsión se mantuvo y el Manchester United tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro con diez jugadores.

Liverpool aprovechó la superioridad numérica y encontró espacios ante una defensa que volvió a mostrar problemas de coordinación.

Liverpool aprovechó la expulsión para golear

Dominik Szoboszlai abrió el marcador al minuto 11 con un disparo de tiro libre. La cercanía del cobro con el área y la presencia de jugadores de ambos equipos dificultaron la visibilidad de Lammens, quien no pudo evitar el gol.

Dos minutos después, Florian Wirtz amplió la ventaja. El alemán recibió un pase de Rio Ngumoha y encontró nuevamente espacios en la defensa visitante, que no consiguió corregir los problemas de marca.

La tercera anotación llegó después de una jugada en la que Bradley Barcola superó las marcas de Lisandro Martínez y Bruno Fernandes en medio campo. El atacante avanzó hasta el área y cedió el balón para que Rio Ngumoha definiera frente a la portería y estableciera el 3-0.

En el cierre de partido, el Manchester United intentó salir con el balón controlado para evitar más daño, pero perdió la posesión y Liverpool aprovechó el error. Víctor Muñoz apareció para marcar el cuarto tanto y confirmar la goleada.

Manchester United sigue en zona de descenso

El resultado dejó a los Red Devils en el penúltimo lugar de la clasificación, con ocho puntos después de 11 jornadas. Solo están por encima del Crystal Palace, aunque la distancia con los equipos que se encuentran fuera de la zona de descenso es de apenas una unidad.

El debut de Pochettino comenzó con una derrota que evidenció las dificultades defensivas del equipo. La expulsión temprana condicionó su planteamiento, pero los errores en las coberturas también facilitaron que Liverpool ampliara la diferencia.

El Manchester United tendrá actividad a media semana en la UEFA Champions League frente al Sporting de Portugal. Después regresará a la Premier League para enfrentar a las Abejas del Brentford, con la necesidad de sumar puntos para abandonar los últimos puestos.