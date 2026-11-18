Para Celia Messi, la madre del astro argentino y recién retirado de la selección albiceleste, Nico Paz, el delantero del Como de Italia, será el sucesor de su hijo.

Tal responsabilidad se la asignó la señora Celia a Nico, tras la actuación que tuvo el jugador la noche del martes en el juego amistoso entre la Selección de Argentina y su similar de Costa Rica, donde los subcampeones del mundo se impusieron por goleada 7-0.

Fabián Paz, tío de Nico, habló sobre el encuentro que tuvo el jugador del Como con Celia Messi, según informó el Diario Olé.

La madre de Messi le agarra la mano a Nico y le dice: Vos sos el sucesor de mi hijo”.

El pasado martes 6 de octubre, Lionel Messi, quien actualmente juega con el Inter Miami, oficializó su retiro del representativo albiceleste en el juego amistoso ante la selección de Benín que concluyó 3-0.

Tras ese duelo, Argentina ha disputado dos partidos: el primero con derrota ante Uruguay (2-1) y el de anoche donde se impuso ampliamente ante Costa Rica (7-0).

Nico firmó dos golazos en el duelo ante los ticos, el primero apenas al minuto 8 y el tercer gol del partido (segundo para su cuenta personal), al 38’.

Paz tiene apenas 22 años de edad y juega para el Como de la liga italiana. Cuenta con la doble nacionalidad español-argentino, y su padre, Pablo Paz, defendió la casaca albiceleste en Francia 98’.

Debido a que nació en Tenerife, se desarrolló en las fuerzas básicas del Real Madrid Castilla, con más de 50 encuentros.

En la temporada 2024-25, fue elegido Mejor Jugador Sub-23 de la Serie A tras sumar 6 goles y 8 asistencias en liga. En la 2025-26, fue nombrado Mejor Mediocampista de la Serie A e incluido en el Equipo del Año tras registrar 12 goles y 6 asistencias en 35 partidos ligueros.

En el presente año, es la figura y capitán creativo del equipo tanto en Serie A como en la UEFA Champions League.