Los Minnesota Vikings dejaron atrás la derrota ante los San Francisco 49ers en México y recuperaron el camino de la victoria al imponerse 28-14 sobre los Atlanta Falcons, en un partido de la Semana 12 de la NFL en el U.S. Bank Stadium. Así mejoraron su marca a 8-3 gracias a una actuación defensiva que marcó la diferencia en el último cuarto.

Minnesota necesitó apenas una jugada para tomar el control. Myles Price recibió la patada inicial y recorrió 99 yardas hasta las diagonales para abrir el marcador, mientras que la defensiva púrpura terminó por convertirse en la protagonista al provocar cuatro entregas de balón de Atlanta: tres intercepciones y un balón suelto de Michael Penix Jr.

Myles Price enciende a los Vikings y Atlanta responde

El espectacular regreso de Price colocó el 7-0 cuando apenas habían transcurrido 12 segundos. Posteriormente, Kirk Cousins amplió la ventaja con un pase de anotación de 19 yardas hacia T.J. Hockenson para establecer el 14-0 en el primer cuarto.

Sin embargo, los Falcons reaccionaron con su ataque terrestre. Bijan Robinson consiguió una anotación de tres yardas y, posteriormente, Penix Jr. igualó el encuentro con un acarreo de una yarda durante el tercer periodo. El partido llegó al último cuarto con empate 14-14, pero los errores del quarterback visitante terminaron por inclinar la balanza.

La defensiva sentencia el triunfo de Minnesota

Los Vikings recuperaron la ventaja mediante un acarreo de una yarda de Aaron Jones, después de que Byron Murphy Jr. interceptara a Penix. Más tarde, un balón suelto del quarterback de Atlanta fue recuperado por Tyrion Ingram-Dawkins y permitió que Jordan Mason ampliara la diferencia con otra anotación terrestre.

James Pierre consiguió la tercera intercepción de Minnesota para liquidar las aspiraciones de remontada de los visitantes.

Cousins terminó con 186 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras Justin Jefferson registró ocho recepciones para 74 yardas. Por Atlanta, Robinson acumuló 66 yardas terrestres y una anotación, pero Penix concluyó con tres intercepciones y un balón perdido.

Con este resultado, Minnesota llegó a ocho victorias, manteniéndose en la pelea por los puestos de playoffs de la Conferencia Nacional. Los Falcons, por su parte, cayeron a 3-8.

Resultados de la semana 12 de la NFL

Atlanta Falcons 14-28 Minnesota Vikings

Baltimore Ravens 23-26 Houston Texans

New Orleans Saints 9-19 Cincinnati Bengals

NY Giants 34-30 Indianapolis Colts

Tennessee Titans 20-37 Jacksonville Jaguars