El COMO 1907 y la forma en la que aumentó su valor en tiempo récord

El COMO 1907 es uno de los equipos revelación de la temporada, no solo por figurar entre los cuatro primeros puestos de la clasificación de la Serie A o por sus buenos resultados en la UEFA Champions League, sino porque es uno de los proyectos más ambiciosos de todo el futbol europeo, pues en un lapso de siete años ya consiguieron incrementar su valor 800 veces.

Durante la campaña 2019 competían en la cuarta división del futbol italiano, donde ostentaban un valor cercano a los 700 mil euros. Sin embargo, su historia cambió en un abrir y cerrar de ojos, pues un par de indonesios, Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, adquirieron la institución por 850 mil euros. A partir de su compra comenzaron una revolución total, misma que ya los coloca con un coste estimado de más de 600 millones de euros.

En el momento en el que los nuevos empresarios tomaron la dirección del conjunto italiano, gestaron la construcción de un proyecto deportivo que les permitió subir de categoría un año después, en 2020, para posteriormente enfilarse en una buena racha y ascender a la Serie B.

Un ascenso de película ficticia con Cesc Fàbregas

La llegada del ex del Barcelona se dio como jugador en 2022, con el objetivo de aportar experiencia en su búsqueda por llegar a la máxima categoría. Su paso como jugador fue semi amargo, pues disputó 17 partidos y solo dio dos asistencias. Al final de la temporada decidió colgar los botines.

Con 38 años, Cesc Fábregas es uno de los entrenadores más jóvenes de la Serie A REUTERS

Sin embargo, un año después, en noviembre de 2023, fue auxiliar técnico del equipo y, en aquella temporada, el COMO 1907 finalizó segundo en la clasificación, lo que les bastó para convertirse en el nuevo equipo de la Serie A. Ya como entrenador oficial desde mayo de 2024, ha generado uno de los equipos más sólidos de Europa.

El COMO 1907: la revelación europea del 2026

El cuadro dirigido por Cesc Fàbregas ha destacado por su verticalidad, aunada a su orden táctico, pues en la presente temporada ostentan un balance positivo de 13 partidos jugados, en los que suman nueve victorias, dos empates y únicamente un par de descalabros.

El Como 1907 está peleando sorpresivamente por los primeros lugares de la UEFA Champions League Como_1907

Asimismo, en dichos encuentros han marcado 36 goles a favor y solo han encajado 14, pues suelen ser un equipo propositivo que prioriza la tenencia de la pelota, ya que registran un promedio del 62 por ciento de posesión en sus partidos.

El scouting de juveniles les permitió un plantel más costoso

Uno de los pilares deportivos que consagraron su loable proyecto deportivo fue apostar por incorporar futbolistas jóvenes y potenciar su desarrollo, estrategia que les permitió elevar su nivel competitivo, así como incrementar el valor de sus activos deportivos. La jugada les ha resultado a la perfección, ya que marchan en el cuarto lugar de la Serie A y son el segundo equipo con menor promedio de edad.