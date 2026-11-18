Mauricio Pochettino no quiere quedarse como un entrenador más al frente del Manchester United, pues desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013 han pasado 12 directores técnicos que no consiguieron establecer un proyecto a largo plazo. Por ello, el argentino buscará hacer más competitivo al club inglés desde el ámbito disciplinario.

De acuerdo con información del medio británico TEAM Talk, el nuevo estratega de los Red Devils quiere establecer medidas de control sobre la grasa corporal de sus jugadores, que todos los miembros del plantel coman en grupo para evitar que se salten alguna de las comidas planificadas dentro de su estructura nutricional, así como reducir los días libres después de los partidos.

Con dichas restricciones espera tener un equipo con mayor compromiso y dinámica física en el terreno de juego, pues, más allá de los fichajes o los sistemas de juego, su metodología de trabajo comienza con la disciplina y el profesionalismo de sus dirigidos, como lo hizo en el Tottenham, equipo con el que fue subcampeón de la UEFA Champions League en la temporada 2018-2019.

Durante su paso por el Tottenham, además de ser estricto con los jugadores en el aspecto de su alimentación, también introdujo un sistema de acondicionamiento físico que le permitiera evaluar constantemente el rendimiento anaeróbico del equipo. Lo hizo por medio de la prueba física de Gacon, que consiste en correr distancias cada vez mayores siguiendo señales sonoras e incrementar progresivamente la intensidad durante la sesión. El resultado fue evidente: el equipo terminó en el cuarto lugar de la Premier League con 72 puntos y llegó a la final de la UEFA Champions League por primera vez en su historia.

El Manchester United, un equipo marcado por el poco compromiso físico

Si algo se le criticó a los Red Devils durante la gestión de Michael Carrick fue la falta de compromiso y de identidad, pues en la actual temporada el cuadro inglés marcha último en las estadísticas que miden el esfuerzo físico y las carreras de alta intensidad. Esto afectó su manera de presionar al rival, así como el desequilibrio que podría generar el equipo en sus ataques.

Jugadores del Manchester United tristes tras un empate ante el Aston Villa REUTERS

Por ende, los controles y las exigencias de Mauricio Pochettino buscan que el Manchester United vuelva a ser el principal protagonista de la Premier League a través de una nueva cultura deportiva, en la que el compromiso y el sacrificio físico no sean negociables. El entrenador argentino pretende que sus jugadores recuperen la exigencia dentro y fuera de la cancha, con hábitos que favorezcan su preparación.